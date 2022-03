Non c’è pace in amore per Aida Yespica. Sarebbe già finita la storia con Mirco Maschio, imprenditore a capo di una multinazionale. Da tempo i due non si fanno vedere insieme sui social network e secondo quanto scrive Il Giornale d’Italia la coppia non sarebbe riuscita a superare una crisi profonda che avrebbe spezzato l’idillio iniziale. La diretta interessata al momento non ha confermato né smentito le indiscrezioni. Su Instagram ha però smesso di seguire Mirco e Maschio ha fatto lo stesso. Del tutto assenti foto e dediche romantiche su entrambi gli account.

Stando a quanto spifferato da alcune persone vicine alla coppia, dopo i primi scricchiolii Aida Yespica e Mirco avrebbero deciso di restare amici. Maschio, da vero gentleman, avrebbe offerto all’affascinante showgirl una spalla su cui poter sempre contare nonostante la rottura. Una rottura che sicuramente sarà stata dolorosa: per amore dell’uomo Aida aveva lasciato Milano e si era trasferita a Padova.

Una storia sbocciata nell’estate 2021, grazie ad amici in comune, e diventata subito importante nel giro di pochi mesi, con tanto di trasferimento e convivenza. A neppure un anno dal primo incontro, però, il legame non avrebbe retto. In una recente intervista l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip si era detta felice della sua nuova liaison e serena in una città come Padova, assai diversa da Milano.

Ora, dopo l’addio a Mirco Maschio, Aida Yespica sarebbe rientrata nel capoluogo meneghino. A testimoniarlo pure le numerose storie Instagram in cui la 39enne è protagonista della movida milanese. La venezuelana è decisamente sfortunata in amore: molteplici le relazioni finite male.

La separazione più dolorosa è stata sicuramente quella dall’ex calciatore Matteo Ferrari: i due per anni si sono dati battaglia in Tribunale per via della custodia del figlio Aron. A tal proposito la Yespica aveva raccontato:

“Io e Matteo siamo dovuti andare in tribunale, perché inizialmente lui non voleva che io frequentassi Aron. È stata molto dura, ma alla fine la giustizia ha dato ragione a me, vedendo quanto amore e dedizione davo a mio figlio. Oggi posso dire che tra me e Matteo c’è un rapporto civile”

Nonostante abbia ottenuto la custodia del bambino Aida Yespica ha deciso di lasciare Aron all’ex compagno: oggi il bambino vive a Miami con il padre Matteo Ferrari e sogna di affermarsi come calciatore. A causa della pandemia e di alcuni problemi con il passaporto Aida non vede il figlio da circa due anni.