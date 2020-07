Aida Yespica è tornata a sorridere. Dopo quattro mesi di lontananza – dovuta all’emergenza Coronavirus – la soubrette venezuelana ha finalmente riabbracciato il fidanzato Geppy Lama. I due si amano da tempo ma conducono una relazione a distanza: lei a Milano, lui a Roma. E così quando è scoppiata la pandemia Aida non ha potuto più rivedere Geppy ed è stata costretta ad accontentarsi di lunghe videochiamate. Situazione analoga a quella vissuta con il figlio Aron, che vive a Miami con il padre, e che ha visto per l’ultima volta durante le recenti festività natalizie. Il lockdown è stato dunque particolarmente difficile per la sud americana ma oggi qualcosa è cambiato. Nelle ultime ore Aida si è recata a Napoli, dove ha rivisto dopo un lungo periodo il suo Geppy. La coppia è poi fuggita a Capri per un weekend di sole, mare, relax e buon cibo. Aida e Geppy hanno partecipato ad una serata evento con Gigi D’Alessio insieme ad altri amici (tra cui Patrizia Bonetti, ex del Grande Fratello e grande amica della Yespica) e sono apparsi affiatati e complici.

Amore a gonfie vele tra Aida Yespica e Geppy Lama

La lontananza non ha scalfito l’amore tra Aida Yespica e Geppy Lama, che è più forte e solido che mai. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’imprenditore partenopeo fanno ormai coppia fissa da oltre tre anni. Nel corso del tempo non sono mancate crisi e addii ma poi i due sono sempre riusciti a ritrovarsi e a ricucire il loro rapporto, che oggi appare granitico. In alcune interviste la 37enne non ha nascosto la voglia di avere un altro figlio proprio da Geppy, che ha instaurato un bel legame con Aron. Lo scorso anno, però, Aida ha ammesso che era troppo presto per mettere in cantiere una nuova gravidanza: la fuga romantica a Capri porterà a risvolti inediti?

Aida Yespica e il suo futuro in televisione dopo il GF Vip

Dopo il successo della seconda edizione del Grande Fratello Vip Aida Yespica è apparsa sporadicamente in televisione. L’ex gieffina si è concentrata sul lavoro di testimonial e web influencer.