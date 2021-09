Aida Yespica piange in tv: “Dopo il dramma ho difficoltà con gli uomini”

Aida Yespica è tornata in tv. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip è stata ospite di Storie Italiane di Eleonora Daniele. La 39enne ha parlato del dramma subito da bambina quando nel suo paese natale, in Venezuela, è stata violentata da un amico di famiglia. Un’esperienza che ha profondamente segnato la Yespica, che nel programma Rai non è riuscita a trattenere le lacrime. Una storia dolorosa: solo ora la Yespica ha trovato il coraggio di parlarne. Suo padre, morto qualche tempo fa, non ha mai saputo nulla.

Aida Yespica è gli abusi da bambina

Aida Yespica ha ricordato così quel momento drammatico:

“Avevo rimosso tutto e nel 2016 mi sono arrivati tutti i ricordi ascoltando una donna che aveva subito delle violenze. Non c’è una medicina e non c’è giustizia. Non ho saputo più nulla di questa persona perché sono arrivata in Italia a 17 anni… Era una persona che frequentava la mia casa, un amico di mio padre. Sono passati 32 anni e vado avanti per mio figlio”

Come capita a tante donne vittime di violenza, anche Aida Yespica ha avuto delle ripercussioni sulla sua vita privata dopo quella violenza:

“Non riesco ad avere rapporti come si deve con gli uomini, a volte non mi capiscono. Ormai la vita mi è stata strappata… Non è facile. È una cicatrice ancora aperta e che mai si chiuderà”

Aida Yespica oggi ha un nuovo fidanzato

Da qualche mese Aida Yespica ha un nuovo amore. È serena accanto all’imprenditore Mirko Maschio, conosciuto dopo la fine della lunga relazione tira e molla con il napoletano Geppy Lama. Un rapporto “fresco” ma già tanto importante. Così importante da spingere Aida a lasciare Milano, la città nella quale ha vissuto negli ultimi anni, per trasferirsi a Padova, dove abita il nuovo compagno.

Aida Yespica crede molto in questa nuova liaison ed è andata subito a convivere col nuovo compagno. La 39enne si è detta molto felice e serena accanto a Mirco Maschio, che ha conosciuto grazie ad amici in comune. E Aida si trova molto bene pure a Padova, una città più piccola rispetto a Milano ma – a detta della Yespica – decisamente più tranquilla e serena.

Aida Yespica non vede più il figlio Aron

In un’intervista a Libero Aida Yespica ha inoltre confidato di non vedere il figlio Aron da oltre due anni. Com’è noto il bambino, nato nel 2008, vive a Miami col padre, l’ex calciatore Matteo Ferrari. Aida non riesce a volare oltreoceano sia per problemi col suo passaporto sia per via dell’emergenza Coronavirus. Mamma e figlio riescono a “vedersi” solo grazie alla tecnologia, che permette di alimentare il loro legame nonostante la distanza.