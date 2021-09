Aida Yespica e le violenze: “Perché ho deciso di parlarne solo oggi”

L’ultima confessione di Aida Yespica ha fatto molto chiacchierare. La modella sud americana ha rivelato per la prima volta di aver subito violenze quando era solo una bambina. A sette anni è stata abusata da un amico di famiglia, un uomo di cui suo padre si fidava ciecamente. Una situazione dolorosa che ha segnato tutta la vita della Yespica. La scelta però di uscire allo scoperto solo ora ha fatto storcere il naso a più di qualcuno.

Aida Yespica è così tornata a Storie Italiane di Eleonora Daniele per fare alcune precisazioni sulla faccenda:

“Sono stata zitta per la paura della reazione di mio padre, non ho parlato. Ho avuto paura di rimanere da sola, perché vivevo solo con lui. Mia madre mi aveva abbandonato da piccola. Conoscendo mio padre com’era, la sua reazione sarebbe stata molto violenta nei confronti di questa persona. Avevo paura di perdere anche lui”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha aggiunto:

“Non sono riuscita a dirlo a mio papà, lui non c’è più. Lo avevo rimosso. Nel 2016 una mia amica mi ha raccontato della violenza subita ed è riemerso nei miei ricordi. Oggi però se potessi tornare indietro penso che glielo direi. Dico alle donne di denunciare sempre”

Aida Yespica ha ammesso che dopo quel dramma la sua vita è cambiata e ancora oggi non riesce ad avere rapporti come si deve con gli uomini. Una cicatrice ancora aperta che mai si chiuderà, a detta della 39enne.

Aida Yespica oggi ha un nuovo fidanzato

Da qualche mese Aida Yespica ha un nuovo amore. È serena accanto all’imprenditore Mirko Maschio, conosciuto dopo la fine della lunga relazione tira e molla con il napoletano Geppy Lama. Un rapporto “fresco” ma già tanto importante. Così importante da spingere Aida a lasciare Milano, la città nella quale ha vissuto negli ultimi anni, per trasferirsi a Padova, dove abita il nuovo compagno.

Aida Yespica crede molto in questa nuova liaison ed è andata subito a convivere col nuovo compagno. La 39enne si è detta molto felice e serena accanto a Mirco Maschio, che ha conosciuto grazie ad amici in comune. E Aida si trova molto bene pure a Padova, una città più piccola rispetto a Milano ma – a detta della Yespica – decisamente più tranquilla e serena.

Aida Yespica non vede più il figlio Aron

In un’intervista a Libero Aida Yespica ha inoltre confidato di non vedere il figlio Aron da oltre due anni. Com’è noto il bambino, nato nel 2008, vive a Miami col padre, l’ex calciatore Matteo Ferrari. Aida non riesce a volare oltreoceano sia per problemi col suo passaporto sia per via dell’emergenza Coronavirus. Mamma e figlio riescono a “vedersi” solo grazie alla tecnologia, che permette di alimentare il loro legame nonostante la distanza.