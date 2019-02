Aida Yespica, dramma sfiorato: tendine reciso a causa di un’infezione

Aida Yespica in ospedale, tragedia sfiorata per un piccolo taglio sulla mano: ecco cosa è successo

Diversi giorni fa un video pubblicato su Instagram da Aida Yespica aveva preoccupato i suoi fan. La showgirl, con una mano fasciata e la faccia stanca, aveva augurato ai suoi follower il buongiorno mostrandosi sdraiata su un letto che, a tutti, è sembrato quello di un ospedale. Poco dopo abbiamo avuto la certezza che Aida in clinica era stata ricoverata veramente. A raccontare quello che è successo nello specifico, oggi, è stato il settimanale Chi, rivelando dei dettagli inediti della faccenda davvero impressionanti. La Yespica, a causa di un piccolo taglio mal curato, pare abbia dovuto fare i conti con un brutta infezione che l’ha costretta ad intervenire tempestivamente e ad andare sotto i ferri.

Aida Yespica in ospedale per una brutta infezione, tendine reciso: l’operazione è durata più di quattro ore

“Un piccolo taglio nella mano destra, mal curato, si stava trasformando in una tragedia per Aida Yespica”, così è stato scritto nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. Quello che è successo, in parte, ve lo abbiamo già accennato sopra. La ferita ha portato Aida in ospedale dove, per via del tendine reciso, si è dovuta sottoporre a ben 4 ore di operazione. Altrettanto faticosa è stata la riabilitazione che, alla fine, ha permesso comunque alla Yespica di recuperare completamente l’uso della mano. In tutto questo, accanto a lei, c’è sempre stato il fidanzato Giuseppe.

Aida Yespica in ospedale: il video che ha preoccupato i fan

Del ricovero di Aida Yespica in ospedale, circa due settimane fa, noi ne avevamo parlato mostrandovi (al seguenti link) il video che aveva fatto preoccupare i suoi fan. Oggi però abbiamo scoperto che quello che sembrava un piccolo inconveniente, un piccolo incidente di percorso, poteva trasformarsi in un grosso problema di salute. Tutto, comunque, si è fortunatamente risolto e Aida Yespica, adesso, sta bene.