Aida Yespica in ospedale: il video preoccupa i fan della showgirl

Aida Yespica in ospedale: la showgirl da il buongiorno con il braccio ingessato

Mattinata turbolenta quella di oggi per Aida Yespica che, nel dare il buongiorno ai suoi follower, ha postato un video che ha preoccupato non poco i suoi fan. La showgirl, dopo aver trascorso una serata romantica ieri sera in compagnia del nuovo fidanzato, oggi su Instagram stories è apparsa con un braccio ingessato e sdraiata su quello che – apparentemente – sembra un letto di ospedale. Cosa sia successo, di fatto, non lo sappiamo. Dalle immagini e i video pubblicati, però, Aida ha passato il suo San Valentino in tranquillità e dolce compagnia. Possiamo dedurre, dunque, che l’incidente che ha compromesso il braccio sia accaduto nel cuore della notte o alle prime ore del mattino.

Aida Yespica in ospedale con il braccio ingessato: il video pubblicato su Instagram preoccupa i fan

Di Aida Yespica in ospedale, noi come molti suoi fan, abbiamo appreso tramite il breve video che lei stessa ha deciso di condividere su Instagram stories. La showgirgl, a parte il braccio ingessato, sembra comunque stare bene. Le persone che con affetto la seguono sui social, però, sono impazienti di sapere cosa sia successo, magari avendo delle notizie direttamente da lei. La bella venezuelana, e questo bisogna dirlo, non ha però detto o fatto nulla per fare allarmare i suoi fan. Aida, ad onor del vero, è sembrata molto tranquilla.

Aida Yespica di nuovo fidanzata? Dopo Geppy Lama c’è un altro uomo nella sua vita

Aida Yespica, dopo la fine della relazione con Geppy Lama (con cui stava ai tempi in cui partecipò al Grande Fratelo Vip), sembra oggi aver ritrovato l’amore. A dimostrazione di ciò anche gli ultimi video caricati durante la serata di San Valentino. Cuori, fiori e una cena romantica a lume di candela: Aida non ha passato la festa degli innamorati da sola.