Aida Yespica debutta come cantante: ‘Bugatti’ è la sua prima canzone

Esordio nel mondo della musica per una delle soubrette più amate e seguite in Italia, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del GF Vip

Grossa novità per Aida Yespica. La soubrette venezuelana ha ufficialmente fatto il suo debutto nel mondo della musica. È uscita Bugatti, prima canzone dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip. Una vera e propria svolta per la bella sudamericana, che ha deciso di dimostrare a tutti il proprio talento canoro. Un sogno custodito gelosamente per anni e ora diventato finalmente realtà.

Il brano è prodotto da Max Calo (nominato agli Grammy Awards) e scritto da Fridah; si tratta di una melodia reggaeton, con testo in spagnolo, che strizza l’occhio alla musica pop. Caratterizzato da sonorità tipicamente latine, ma con influssi di musica elettronica, Bugatti ha intensità sonore coinvolgenti e delicate che richiamano alla mente dell’ascoltatore l’atmosfera unica di Miami con le sue palme cullate dal vento, le strade larghe e le auto sfreccianti.

Aida Yespica diventa cantante

Bugatti, distribuito da ADA Music Italy, racconta la storia di due amici di genere indefinito che vogliono vivere la notte di Miami senza limiti, alla guida della loro auto. A forza di incrociare gli sguardi e sfiorarsi, scoprono di essere in realtà più che amici ma guidati da un ardente desiderio l’uno per l’altro. La voce di Aida è dolce e delicata: per prepararsi a questo debutto la Yespica ha frequentato negli scorsi mesi un corso intensivo di canto per perfezionare la tecnica.

Aida Yespica ha ammesso che questo è un sogno che si avvera. Ha sempre amato cantare ma non ha mai pensato di poterlo fare in modo professionale. Bugatti è il suo regalo di compleanno per i 40 anni che compirà il prossimo 15 luglio: un traguardo che l’ex gieffina ed ex naufraga raggiunge con maggiore maturità e consapevolezza. E con un inedito obiettivo professionale: quello di poter lasciare un nuovo segno nello showbiz italiano e internazionale.

Bugatti ha già conquistato i primi fan: tanti i messaggi di complimenti apparsi su Instagram dopo la pubblicazione di un estratto del videoclip. Tra questi anche quelli di Valeria Marini, che si è congratulata personalmente con la collega più giovane per questo nuovo progetto musicale.