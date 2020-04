Aida Nizar furiosa: “Arresto? Calunnie. Con i delitti non si gioca”

Aida Nizar non è stata arrestata: l’ex del Grande Fratello di Barbara d’Urso si sfoga su Instagram

Nessun arresto per Aida Nizar. La vulcanica conduttrice ha smentito la notizia che in poche ore ha fatto il giro del web in Spagna e in Italia. Secondo alcuni siti spagnoli la 44enne sarebbe stata fermata dalla polizia a Madrid con l’accusa di aver minacciato il fidanzato Fernando con un coltello. Il tutto sarebbe avvenuto durante la quarantena che la coppia sta affrontando insieme in questo periodo. Ebbene tutto falso e la diretta interessata non ha gradito tali voci sul suo conto, tanto che è pronta ad agire per le vie legali come sottolineato nel suo ultimo post su Instagram. Dove ha puntato il dito contro tutte le persone che hanno diffuso questa notizia.

Cosa ha detto Aida Nizar nel suo ultimo post Instagram

“Calunnie. Ma io mi sto già difendendo nei tribunali da questa bufala che avete inventato. Per questo ho detto no a tutti i programmi che mi stanno chiamando. Ma con i delitti non si gioca. Effettivamente non posso impedire che parlino di me e mi calunnino… Quello che però posso ottenere è impedire che questo mi interessi… Perché chi ha fiducia in se stesso non ha bisogno di essere creduto dai mediocri. Io accetto che venga commesso con me qualsiasi errore ma non accetto le bugie perché queste non sono errori, sono decisioni prese con intenzione”, ha scritto Aida Nizar su Instagram. “Si può ingannare tutto qualche volta e qualche persona per tutto il tempo ma non si può ingannare tutto il mondo per tutto il tempo”, ha aggiunto.

Aida Nizar, star dei reality in Spagna e in Italia

Aida Nizar è molto nota in Spagna per aver partecipato a numerosi reality show, quali Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi. In Italia è approdata prima a Domenica Live – dove ha attaccato Marco Ferri, conosciuto in Spagna – e poi al Grande Fratello di Barbara d’Urso nel 2017.