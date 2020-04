Aida Nizar arrestata in Spagna: cosa è successo all’ex del Grande Fratello

L’ex gieffina arrestata per presunta aggressione al suo fidanzato: una feroce lite nel cuore della notte

La notizia arriva direttamente dal quotidiano spagnolo Jaleos. Aida Nizar è stata arrestata nella giornata di lunedì 20 aprile per una presunta aggressione ai danni del suo attuale compagno Fernando. Gli agenti di polizia di Madrid sono arrivati sul posto dopo l’allerta del fidanzato. Pare che l’ex gieffina avrebbe avuto una feroce discussione con l’uomo tanto da arrivare di minacciare quest’ultimo con un arma bianca per poi cacciarlo di casa. Una volta arrivate le forze dell’ordine, la donna si sarebbe rifiutata di aprire la porta della sua abitazione, impedendo al compagno di raccogliere i suoi oggetti personali. “Aida lo ha affrontato con un coltello in mano, minacciandolo seriamente e cacciandolo da casa con ciò che aveva addosso. Ha poi rifiutato di aprire la porta di casa sua per spiegare cosa è successo”, questo il racconto della vittima fornito agli agenti.

Aida Nizar agli arresti: poche ore dopo la polizia ha ordinato il rilascio

Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo, i poliziotti hanno insistito per entrare in casa della donna e, poco dopo, l’ex concorrente del Grande Fratello ha ceduto e ha permesso loro di di introdursi nella abitazione. La Nizar è stata immediatamente arrestata per poi essere trattenuta alla centrale di polizia nel quartiere di Hortaleza a Madrid. Aida ha dato la sua versione dei fatti ed è stata in seguito rilasciata. Non è ancora noto se la vicenda sia terminata qui o se il fidanzato ha intenzione di proseguire con una denuncia nei confronti dell’ex gieffina.

Parla la madre di Aida: “Non mi ha detto nulla”

Jaleos ha raggiunto telefonicamente la madre della Nizar per capire se fosse a conoscenza di ulteriori dettagli: “Recentemente ho parlato con lei e lei non mi ha detto nulla”, affermando quindi di non essere a conoscenza dei fatti. Quel che ha stranito la polizia è che la donna ha pubblicato diverse foto sui social anche poche ore prima dell’arresto, cosa che ha continuato a fare anche dopo l’accaduto, senza far riferimento all’aggressione.