Ai funerali di Cutugno pochi vip: Pupo bacchetta i colleghi

Una grande folla ha preso parte ai funerali di Toto Cutugno, ma inaspettatamente tra i presenti c’erano pochi Vip e colleghi. Questo ciò che ha fatto notare Pupo, che insieme a Gianni Morandi non è mancati all’ultimo saluto del cantante che ha fatto e farà sempre parte della storia della musica italiana da protagonista. Una vera e propria delusione per il cantante di Gelato al cioccolato, che probabilmente si aspettava di vedere molti dei suoi colleghi presenti ai funerali.

Secondo quanto si legge su Fanpage.it, parlando con la stampa, Pupo dopo i funerali di Cutugno ha dichiarato: “La presenza di Gianni a questo evento è significativa. Sono mancati un po’ di colleghi, ci siamo solo noi due, mi è dispiaciuto un po’”. Non solo, il cantautore si è detto certo del fatto che il defunto collega sia stato bistrattato in Italia. Al contrario, Morandi ci ha tenuto a precisare che a detta sua questo non sarebbe mai accaduto: “Io dico di no, dico che è stato un grande cantautore, ma anche un grande interprete”.

Ma come mai tra le tantissime persone presenti ai funerali di Toto Cutugno mancavano molti dei suoi colleghi? Una domanda, questa, che sicuramente molti si stanno ponendo. I funerali si sono tenuti a Milano oggi, il 24 agosto, e ha attirato la presenza di tantissimi fan sconvolti dalla notizia sulla morte, avvenuta il 22 agosto scorso.

Circa un migliaio di persone hanno salutato in modo commovente il noto cantante, intonando il brano L’Italiano, uscita del feretro. Tra i volti noti presenti ai funerali sono stati individuati, oltre Pupo e Morandi, anche Fausto Leali e Ivana Spagna. Del resto dei suoi colleghi non si sa nulla. Di sicuro, Pupo è rimasto particolarmente deluso dalla decisione di alcuni di loro di non presenziare ai funerali.

Intanto, Morandi ha espresso la sua bellissima opinione su Toto Cutugno, per cui nutre un grande rispetto, sia come interprete che come autore. D’altronde, come lui stesso ha fatto notare, L’Italiano rappresenta “tra le tre o quattro canzoni italiane più famose al mondo”. Morandi ha sottolineato di aver conosciuto il collega tanti anni fa e di aver avuto con lui un ottimo rapporto.

Nonostante ciò, non ha potuto non precisare che negli ultimi tempi non sentivano da un po’. Ma non può di certo dimenticare l’amicizia che comunque è rimasta in piedi, sebbene non fossero costantemente in contatto, e il Festival di Sanremo dove hanno entrambi gareggiato. E su questo Pupo ha ricordato: “Nell’80 c’eravamo io, te, lui, Ruggeri, Benigni che presentava. Fu un’edizione di rilancio del Festival di Sanremo”.

Alla fine, i due celebri cantanti italiani hanno un po’ sdrammatizzato. In particolare, Pupo ha chiesto a Morandi: “Che canzone vuoi che canti al tuo funerale?”. E Gianni ha risposto con ironia: “Fatti mandare dalla mamma”.