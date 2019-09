Agostino Penna a Tale e Quale Show, 3 cose da sapere: dal matrimonio di David Bowie a Uomini e Donne, l’ascesa del compositore

Agostino Penna è pronto a intraprendere l’avventura a Tale e Quale Show, in partenza il 13 settembre 2019. Naturalmente l’appuntamento è su Rai 1 e a far gli onori di casa ci sarà il ‘solito’ Carlo Conti. Ma chi è Agostino? Perché è conosciuto nel mondo televisivo e musicale? Prima di tutto è bene sapere che parliamo di un compositore e musicista professionista la cui carriera è ricca di premi e riconoscimenti. Per quanto riguarda il versante ‘fama’, non è un personaggio nuovo per il pubblico di Uomini e Donne, in quanto collabora con il programma di Maria De Filippi dai primi anni 2000.

Agostino Penna: dal conservatorio all’America, fino al rientro in Italia

Penna si è diplomato come Maestro di Musica al conservatorio di Avellino e negli Anni Ottanta è diventato leader del gruppo Vanadium, viaggiando lungo lo Stivale per delle tournée. Per lui ci sono poi stati studi all’estero, più precisamente negli Usa, al Berklee College di Boston. Oltreoceano si è esibito anche in locali di Miami, Boston, New York e Los Angeles. Poi è rientrato in Italia e ha iniziato collaborazioni con importanti cantanti di spessore. Tra i più noti, Umberto Tozzi e Marco Masini.

La Tv e la collaborazione con Uomini e Donne

La sua competenza e la sua bravura gli hanno fatto guadagnare parecchia stima nel mondo della tv. Infatti ha avuto diversi spazi sia in trasmissioni Rai sia in trasmissioni Mediaset, impegnandosi come curatore musicale. Tra le sue collaborazioni più celebri ci sono quelle agli show di Gigi Marzullo, Paolo Bonolis, Milly Carlucci, Maurizio Costanzo. Con l’affacciarsi del nuovo millennio giunge anche in ‘casa’ De Filippi, comparendo anche in video a Uomini e donne dove si occupa degli intermezzi musicali, di diverse colonne sonore e degli accompagnamenti con il canto dei celebri siparietti di Tina Cipollari.

Il matrimonio di David Bowie e lo sculture omonimo: un nome una garanzia

Tra le curiosità più interessanti relative a Penna, spicca senza dubbio la sua partecipazione al matrimonio di David Bowie e Iman. Era il 1992 e fu ingaggiato come cantante e direttore artistico per l’evento. Altra chicca è che porta lo stesso nome e lo stesso cognome di un celebre scultore settecentesco. Agostino Penna (Roma, 12 agosto 1728 – Roma, 9 marzo 1800) è stato infatti un’artista influente, nonché importante restauratore e mercante di opere d’arte. Quando si dice “un nome, una garanzia”.