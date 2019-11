Agostino Penna parla dell’amicizia con Tina Cipollari e Selena Gomez

Il pianista di Uomini e Donne ora lavora con Selena Gomez ma ha mantenuto un bel rapporto con Tina Cipollari

Agostino Penna è l’inventore dell’iconica colonna sonora di Uomini e Donne. Negli ultimi anni si è affacciato sulla scena musicale internazionale: al magazine Lei ha svelato di aver suonato ad eventi privati organizzati da Selena Gomez, con cui spera di collaborare per qualche progetto musicale. Attualmente è tra i protagonisti del programma Tale e Quale, dove ha dato già prova di essere molto versatile e camaleontico, imitando artisti del calibro di Lucio Dalla e Mango. Ha parlato poi di Tina Cipollari, con cui è rimasto amico fino ad oggi tanto da aver suonato in occasione del suo matrimonio con Kikò.

Agostino Penna e Selena Gomez: a breve potrebbe nascere una collaborazione musicale tra i due?

Nell’intervista con Lei, Agostino Penna ha rivelato di conoscere benissimo una delle popstar americane più in famose del momento: “Da due anni sto artisticamente frequentando Selena Gomez”. L’inventore del mitico gingle di Uomini e Donne a volte viene “chiamato last minute per eventi privati in cui si occupa della parte musicale”. Svelando alcuni dettagli molto simpatici su Selena, come la sua passione per la musica tradizionale italiana, ha svelato che è pazza di “O’ Surdato Innamorato, che adesso conosce perfettamente”. Ma non è finita qui: il cantante spera di poter collaborare con lei per creare qualcosa di “esplosivo”.

Uomini e Donne: Agostino Penna e la sigla del programma di Maria de Filippi

Nell’ultimo periodo è comparso in TV come protagonista di Tale e Quale, ma la sua carriera è iniziata negli studi di Canale 5 insieme a Maria De Filippi: “Mi ero trovato un po’ per gioco”. Non è mai stato tronista, né corteggiatore ma ha fatto qualcosa di molto più iconico: ha creato la sigla di Uomini e Donne. “Maria De Filippi mi chiese una musichetta per accompagnare dei ragazzi che arrivavano da un pullman e scendevano con una rosa da consegnare alla tronista di turno”. Negli studi di Uomini e Donne ha incontrato Tina Cipollari, allora corteggiatrice: “Per lei creammo questa discesa dalle scale che faceva il verso a quella di Marilyn Monroe al cinema”.

Il rapporto con la redazione e Maria De Filippi

Agostino Penna ricorda con grande affetto i momenti trascorsi a Uomini e Donne. La persona con cui è rimasto più legato è Tina Cipollari: “Ho suonato al suo matrimonio con Kikò”. Ma i rapporti con tutta la redazione del programma della De Filippi sono positivi: “Sono dei cari amici come tutto l’entourage di Uomini e Donne e la stessa Maria”.