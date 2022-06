Agorà, Luisella Costamagna è fuori: i saluti sibillini e chi la sostituirà

The end, finisce qui il viaggio di Luisella Costamagna ad Agorà, programma in onda su Rai Tre che ha condotto per due stagioni. La giornalista era subentrata per sostituire Serena Bortone, migrata a Oggi è un altro giorno sulla rete ammiraglia della tv di stato. Dunque, nella prossima stagione Agorà tornerà regolarmente in onda ma con una nuova conduzione. Nell’annunciare l’addio, la Costamagna non si è trattenuta dal fare una battuta sibillina destinata a far discutere.

Nel corso della puntata in onda venerdì 3 giugno, al momento dei saluti, mentre si accingeva a parlare, in studio ha fatto il suo ingresso Marco Carrara con una pianta. La padrona di casa ha chiosato: “E daglie, la pianta!”. La frase ha ricordato l’infelice reazione ai fiori che le furono portati in studio lo scorso anno. Carrara ha così fatto menzione proprio a quell’episodio, dicendo con tono simpatico che ci riprovava con un tronchetto della felicità. La Costamagna ha replicato con una battuta che ha avuto un sapore aspro e di malcelata polemica: “Eeee… Non mi far parlare, non me lo posso permettere…”

Parole che sono state immediatamente lette come una stoccata a chi ha deciso di non riconfermarla. Con ogni probabilità il ‘matrimonio’ tra Agorà e la Costamagna è giunto al capolinea non senza mal di pancia. Al netto di ciò, la giornalista ha accettato il dono, ringraziando Carrara per averle dato manforte nel corso della sua esperienza nel talk. Infine il congedo dagli addetti ai lavori e dal pubblico della trasmissione:

“La mia esperienza ad Agorà finisce qui, io voglio ringraziare trucco, parrucco, costumi, tutto lo studio, la parte tecnica, la parte redazionale ma soprattutto io voglio ringraziare voi, perché per due anni io ho contato su di voi e ci siete stati. Quindi grazie e arrivederci a presto”.

Il programma non andrà in ferie: infatti, da lunedì 6 giugno, ci sarà la versione estiva Agorà Estate. Al timone ci sarà Giorgia Rombolà. Da settembre, invece, la versione ‘classica’ del talk show dovrebbe passare nelle mani di Monica Giandotti (al momento, però, potrebbe succedere di tutto visto il terremoto in corso nella direzione Approfondimenti; terremoto innescato dalla rimozione di Orfeo).

Al pari di Luisella Costamagna, Monica Giandotti, venerdì 3 giugno, ha salutato il pubblico di Unomattina (Rai Uno). Gigi Marzullo, che è stato ospite della puntata, ha chiesto alla conduttrice dove la si vedrà il prossimo anno. “Vedremo”, ha risposto Giandotti, preferendo non sbilanciarsi.