Agorà, fiamme in studio e sospensione del programma di Rai Tre

Agorà, programma televisivo di approfondimento politico e sul territorio in onda su Rai 3 nella fascia mattutina, oggi 13 novembre 2020 è stato sospeso a causa di un incendio nello studio 6 di Saxa Rubra. Qui era appunto in corso la trasmissione, condotta da Luisella Costamagna, quando si è dovuto ricorrere allo stop in quanto le fiamme che sono state domate con prontezza, hanno comunque innescato una nube di fumo. Da qui la decisione di evacuare lo studio e interrompere la diretta.

Al posto di Agorà è così stata mandata in onda la diretta di Rainews24. Come spiegato da Luisella Costamagna al canale tematico Rai dedicato all’informazione a provocare l’incendio è stato un corto circuito. La giornalista ha poi rassicurato che tutti gli addetti ai lavori del talk stanno bene. Inoltre ha fatto sapere che da lunedì riprenderà la consueta diretta e che dunque la sospensione interesserà soltanto la giornata odierna.

A confermare la versione della Costamagna è stata Elsa Di Gati, vicedirettrice di Rai 3 e responsabile di Agorà. La dirigente ha parlato di guasto tecnico in merito all’origine del problema verificatosi relativo all’incendio.

Agorà: l’edizione targata Luisella Costamagna

Luisella Costamagna ha preso le redini del programma il 7 settembre 2020, giorno in cui il talk ha visto decollare la sua decima stagione. La giornalista ha sostituito Serena Bortone, che è emigrata su Rai Uno per guidare Oggi è un altro giorno. trasmissione che è andata a colmare il vuoto lasciato da Vieni da Me di Caterina Balivo.

Agorà, per la sua particolare scaletta, più che un talk lo si potrebbe definire un ‘quotidiano televisivo’, che si sfoglia tramite il dibattito in studio che prende avvio dalla notizia del giorno di attualità politica. Da sempre ad animare la scena sono gli ospiti provenienti dal mondo della politica, del giornalismo e dal ramo intellettuale.

Non mancano analisi di esperti e non manca nemmeno il coinvolgimento di cittadini comuni. Al dibattito in studio si accompagnano servizi e contributi video ad hoc. Dunque, oltre all’approfondimento politico, il focus è posto sulle vicende di cronaca, con particolare attenzione alle esigenze del territorio.