After, un nuovo libro sulla storia di Hardin e Tessa? Parla Anna Todd

La storia di Hardin e Tessa non è ancora conclusa. Dopo quattro libri (cinque nella versione italiana perché l’ultimo volume è stato diviso in due) la saga di After potrebbe andare avanti. È stata la stessa Anna Todd a rivelarlo nell’ultima intervista rilasciata a Vogue. La scrittrice 30enne ha ammesso di aver scritto nuove vicende sugli Hessa ma che per il momento preferisce non tirarle fuori. Ma potrebbe farlo tra qualche anno, come accaduto di recente a Stephenie Meyer. A distanza di anni la mamma di Twilight sta per pubblicare la storia dal punto di vista di Edward Cullen: una storia scritta anni fa ma che ha deciso di tirare fuori solo adesso. Del resto sono in molti a voler sapere di più sul futuro di Hardin e Tessa e di come evolve la loro relazione dopo i fatti dell’ultimo libro.

Le parole di Anna Todd sul futuro di Hardin e Tessa

La storia di After è davvero conclusa dopo così tanti libri? Questa la risposta di Anna Todd: “Neanche lontanamente. Ho aggiunto talmente tanti episodi e dettagli alle vicende di Tessa ed Hardin che potrei andare avanti a lungo, ma finora non ho condiviso nulla perché non volevo annoiare il pubblico, invece molti lettori me lo hanno chiesto quindi ho deciso di pubblicarli, o in libreria oppure online”. Per ora, però, la texana preferisce dedicarsi ad altri progetti: in particolare ai film di After, al terzo libro della saga Stars e al sequel di un altro romanzo, Spring Girls. La Todd non ha inoltre nascosto il desiderio di pubblicare una nuova fan fiction che fino ad oggi ha tenuto nel cassetto.

Quando esce il sequel di After con Hero Fiennes-Tiffin

In attesa di leggere nuove avventure su Hardin e Tessa, che fine ha fatto il sequel del film con protagonisti Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford? La pellicola doveva uscire la scorsa primavera (ad un anno esatto dall’uscita del primo film) ma a causa dell’emergenza Coronavirus tutto è stato slittato a data da destinarsi. È probabile che arrivi nelle sale cinematografiche il prossimo inverno, quando la situazione mondiale tornerà alla normalità. In base agli incassi del sequel si valuterà la lavorazione di un probabile terzo film. Tra le new entry di After 2: Charlie Weber (Vance), Candice Accola King (la Caroline di The Vampire Diaries che indosserà i panni di Kim), Max Ragone (Smith), Dylan Sprouse (Trevor), Louise Lombard (Trish), Karimah Westbrook (Karen), Rob Estes (Ken).