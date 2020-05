After film Molly: l’attrice e youtuber Inanna Sarkis è incinta

Inanna Sarkis è incinta: primo figlio per la Molly di After di Anna Todd

Cicogna in volo nel cast di After di Anna Todd. Inanna Sarkis, che presta il volto alla trasgressiva Molly, è incinta del suo primo figlio. La 27enne ha dato l’annuncio sul suo account Instagram, dove ha postato una foto che mette ben in mostra il pancione che cresce. Nello scatto – che potete ammirare più in basso – è presente anche il compagno dell’attrice e youtuber: il modello statunitense Matthew Noszka (28 anni). La coppia ha confermato a Variety che il parto è previsto tra tre mesi. Una gravidanza vissuta tra gioia ed entusiasmo ma pure con tanta paura per via dell’emergenza Coronavirus.

Le prime dichiarazioni di Inanna sulla sua gravidanza

“Questo periodo è come una montagna russa piena di emozioni. Eccitazione mescolata con ansia e paura. Dopo molte lacrime e conversazioni profonde abbiamo capito che non esiste un tempo perfetto per diventare genitori”, ha confidato Inanna Sarkis a Vogue. “Non sono stati facili questi primi mesi di gravidanza lontano dalla mia famiglia. E il fatto che Matthew non abbia potuto assistere ad alcune visite mediche importanti mi ha spezzato il cuore. Questi ultimi mesi sono stati davvero complicati ma restiamo positivi”, ha aggiunto. “Non vedo l’ora di insegnare al mio bambino tutte le cose che ho imparato in questi anni”, ha ammesso.

Inanna Sarkis confermata nel sequel di After

Dopo il successo di After, Inanna Sarkis è tornata ad indossare i panni nel sequel After-Un cuore in mille pezzi. L’uscita del film era prevista per questa primavera ma il Covid-19 ha stravolto i piani della produzione. Ad oggi non è stata ancora stabilita una nuova data d’uscita. Salvo cambiamenti improvvisi, Inanna sarà coinvolta anche nel terzo film della saga cinematografica.