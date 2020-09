After 2 film, differenze col libro: perché non c’è Zed, Anna Todd spiega tutto

Attesa finalmente finita: dal 2 settembre è disponibile in tutti i cinema italiani il secondo film di After, tratto dall’omonimo romanzo di Anna Todd. Dopo un periodo di stallo dovuto all’emergenza Coronavirus la produzione ha deciso di lanciare la pellicola prima in alcuni paesi europei e poi negli Stati Uniti. Una pellicola molto attesa dopo il grande successo della prima parte, che ha dominato il box office nella primavera 2019. Per la seconda parte la Todd ha preso in mano le redini delle sceneggiatura: un modo per contrastare le furiose critiche dello scorso anno. After 1 si è distaccato parecchio dalla sua controparte cartacea e questo non è piaciuto molto al pubblico. Da qui la volontà di Anna e tutta la troupe di creare un sequel più fedele al libro. L’intento è però riuscito a metà visto che dalla storia di Hardin e Tessa è praticamente sparito Zed. Tra il ragazzo e la giovane protagonista c’è sempre stata un’intesa speciale che sul grande schermo non è stata riprodotta. Anna Todd ha spiegato cosa è successo in una intervista rilasciata a Fanpage.

After 2 film, che fine ha fatto Zed: la spiegazione di Anna Todd

“Anche nel primo film mi sono spesa molto per spingere di più il personaggio di Zed nella storia, e nessuno sembrava dissentire, con il secondo abbiamo provato a correggere il tiro leggermente. Ad essere onesta, al netto del dispiacere dei fan, non avrebbe avuto molto senso per il film, visto che nel primo capitolo della saga Tessa e Zed quasi non hanno interazione e molte delle scene girate di cui erano protagonisti sono state rimosse in ogni caso”, ha dichiarato Anna Todd a Fanpage. “Quello che aveva senso per Tessa nel film era trovare qualcuno come Hardin – nel suo gruppo di amici non ha con Steph lo stesso rapporto di amicizia che c’è nel libro. Il primo film non permetteva il reinserimento di Zed e quindi quello che abbiamo deciso di fare è stato combinare i personaggi di Trevor e Zed. Le storie sono ovviamente diverse e non avrebbe avuto senso forzare la sua presenza considerando tutto quello che accadeva, dall’inizio del tirocinio di Tessa al suo trasferimento a Seattle”, ha aggiunto la scrittrice texana.

Anna Todd: “Il ruolo di Zed in After film non aveva più senso”

“Adoro l’attore che interpreta Zed e adoro lui come personaggio, così come so che anche i fan lo adorano, so che se ne parlerà molto. Dopo il secondo film Zed ci mancherà, ma vista l’impostazione del primo capitolo non avrebbe avuto alcuna ragione includerlo”, ha puntualizzato Anna Todd. Nel primo film Zed è stato interpretato da Samuel Larsen. Classe 1991, è noto per la sua partecipazione al talent show American Idol e per il ruolo di Joseph Hart in Glee. After poteva sicuramente essere l’occasione giusta della sua carriera (un po’ come accaduto al terzo incomodo Taylor Lautner nella saga di Twilight) ma per il personaggio di Zed i film hanno preso una piega completamente inaspettata rispetto ai romanzi.

After 2 film: triangolo amoroso tra Hardin, Tessa e Trevor

Messo da parte Zed, si è così creato un triangolo amoroso tra Hardin, Tessa e Trevor. Triangolo di fatto presente nei libri di Anna Todd ma decisamente più ampliato sul grande schermo. Trevor diventa a tutti gli effetti il rivale di Hardin, determinato a riconquistare la sua Tessa. E per le fan non è facile schierarsi visto che Trevor ha il fascino indiscutibile di Dylan Sprouse. Un attore molto amato grazie alle sue precedenti interpretazioni come quella di Zack e Cody in coppia col gemello Cole (oggi star di Riverdale).

After 3 film ci sarà? È incerto il destino della saga cinematografica

Per ora non è chiaro se ci sarà un terzo film di After. L’intenzione dei produttori è quella di realizzare tanti film quanti sono i libri di Anna Todd, quindi quattro (nell’edizione italiana l’ultimo volume è stato diviso in due parti e così sono diventati cinque romanzi). Al momento, però, non c’è nulla di definitivo. Toccherà attendere prima i risultati al botteghino per poter andare avanti con la terza parte della storia di Hardin e Tessa. Intanto il primo film è ancora disponibile in streaming su Amazon Prime.