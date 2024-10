Affari Tuoi, Stefano fa una gaffe assurda senza saperlo: le reazioni

La settimana di Affari Tuoi non è partita proprio nel migliore dei modi. Lunedì 28 ottobre 2024 è andata in onda una nuova puntata del game show condotto dall’ormai amatissimo Stefano De Martino e a tentare di vincere i tanto ambiti 300.000 euro c’è l’omonimo del conduttore, direttamente dalla Toscana. Stefano, accompagnato da mamma Lucia, lo “zorro” dello show, ha giocato la sua partita con fare misterioso, sguardo fisso e pochissime parole.

Tutto è cominciato nel migliore dei modi, con cinque lanci azzurri e tanta fortuna dalla parte del bel toscano, particolarmente apprezzato dal pubblico a casa. La tensione nello studio di Rai 1 era palpabile, il concorrente non ne ha voluto sapere di cambiare pacco, almeno all’inizio, o di accettare offerte del Dottore. Andati via i 300.000 in un secondo, Stefano ha dovuto fare i conti con alcune scelte: fortuna, astuzia, cambi e sogni premonitori della moglie a casa. Ed è proprio quest’ultima a essere finita nel mirino del conduttore, anche con qualche piccola-grande gaffe non voluta, ovviamente.

La Toscana va a casa con 20.000 e Stefano fa una gaffe dietro l’altra

Purtroppo per il giovane Don Diego de la Vega (battezzato così per il baffo e per il suo fascino da zorro), la partita di Affari Tuoi è finita né bene, né male. Dopo l’accettazione del cambio del Dottore e dopo qualche perdita ingente, Stefano il toscano se n’è tornato a casa con 20.000 euro: l’altra possibilità? 10 euro, quindi gli è andata anche bene.

Come accade di prassi per ogni puntata, anche questa volta Affari Tuoi è stata altamente commentata dal mondo social. Su X gli utenti si sono divertiti a commentare il fascino del concorrente, a criticare un po’ l’atteggiamento della madre, ma soprattutto a sottolineare la figura di De Martino nei confronti della moglie del concorrente. Più di una volta, infatti, il conduttore di Rai 1 ha lanciato la battuta su Zorro e sulla moglie di Zorro, chiamata da lui “Zorra”, in modo del tutto ingenuo. Ingenuo, perché evidentemente Stefano non era a conoscenza che la traduzione letterale della parola spagnola “zorra“, si riferisce a una donna dai facili costumi, per non utilizzare termini troppo espliciti.

Questa gaffe non voluta è ovviamente rimbalzata in tutto il social dei tweet e gli utenti si sono divertiti a rimarcare questa piccola parentesi ilare fatta di giochi di parole e traduzioni poco piacevoli. Un utente, infatti, ha scritto:

Stefano ha chiamato la moglie di Zorro “la Zorra”.

Speriamo non capisca lo spagnolo #AffariTuoi #Eurovision pic.twitter.com/8XJdRDr6Kq — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 28, 2024

Nessuno in studio si è accorto ovviamente del “disguido”, tantomeno Stefano, completamente ignaro della situazione. Battute sì o battute no, resta il fatto che Affari Tuoi continua a intrattenere e a coinvolgere intere generazioni.