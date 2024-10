Affari Tuoi, De Martino ‘sbeffeggia’ Lupo: che gaffe! Cos’ha detto

Dopo la pausa del sabato dovuta a Ballando con le Stelle, oggi, domenica 27 ottobre, è tornato Affari Tuoi su Rai 1. Il protagonista della serata è stato Concettino dall’Abruzzo, che ha deciso di giocare insieme alla moglie. La partita di Concettino è iniziata”al contrario”: dopo aver pescato ben zero euro come primo pacco con la new entry, l’abruzzese ha iniziato a pescare una serie di pacchi rossi, tra cui due tra i più importanti, da 100mila e 200mila euro.

Nonostante ciò, Concettino ha deciso di rifiutare i 20mila euro offerti dal Dottore, preferendo rischiare. Da lì, però, la partita è andata sempre peggiorando: ha iniziato a beccare molti più pacchi rossi rispetto a quelli blu, eliminando cifre di grande valore come 50mila e 75mila euro. A quel punto, il pacchista abruzzese ha deciso di chiedere aiuto a Lupo, che si è reso protagonista di una simpatica gaffe. “Sono abruzzese quindi di lupi ne capisco”, ha scherzato Concettino prima di sentire il consiglio del Lupo.

Lupo, di tutta risposta, ha aggiunto che nel Parco Nazionale d’Abruzzo c’è anche il lupo marsicano. “In realtà è l’orso marsicano”, ha corretto Concettino, facendo scoppiare in una grande risata il pubblico e Stefano De Martino. “No ma era una battuta”, ha subito puntualizzato Lupo. Al che, De Martino ha continuato a ridere a crepapelle, rispondendo: “Sisi, dopo questa figuraccia me ne andrei”.

Se Lui dice che esiste il Lupo Marsicano vuol dire che è vero #affarituoi pic.twitter.com/m8Lz236Vfy — Styles (@HairStyles424) October 27, 2024

Successivamente, Concettino ha rifiutato anche il cambio proposto dal Dottore, decidendo di proseguire con la partita. Sebbene De Martino abbia invocato “il grande gluteo” per aiutarlo, il gioco non ha comunque preso la piega giusta, culminando nella perdita dei 300mila euro. Alla fine, il pacchista si è trovato davanti a un bivio difficile: da un lato un pacco blu da 200 euro, dall’altro uno da 20mila euro. Nell’ultima offerta, il Dottore ha proposto per l’ultima volta il cambio, e questa volta Concettino e sua moglie hanno deciso di accettarlo.

La coppia ha deciso di tentare la sorte con il numero della nascita della loro prima figlia, che però non ha portato loro fortuna. Difatti, nel loro pacco c’erano solo 200 euro e hanno quindi perso i 20mila euro. Un epilogo amaro, ma Concettino si è mostrato comunque felice della sua esperienza, arrivando anche a commuoversi parlando di questa settimane vissute nel programma e insieme ai suoi compagni. “Ci andremo a fare una grigliata alla faccia del Dottore”, ha detto De Martino dandogli un tenero abbraccio.