Affari Tuoi, Liguria che disperazione: la gufata di Thanat colpisce

Solito appuntamento su Rai 1 per una nuova puntata di Affari Tuoi. Mercoledì 23 ottobre 2024 Stefano De Martino conduce una nuova gara, chiamando a rapporto Paolo, “il pensionato felice” della Liguria, conosciuto da tutti come “il Cumenda“. Sui social in questi mesi lo hanno descritto come poco simpatico e un po’ montato, ma nella sua ultima gara di Affari Tuoi così non è parso, anzi.

Accompagnato dalla moglie Grazia, l’ex bancario inizia e finisce il game con il giusto spirito: mai arrendersi e andare sempre dritti. Il gioco inizia interessante, con tanti pacchi blu aperti e un entusiasmo avvolgente in tutto lo studio. Stefano con il suo carisma ha tenuta alta l’attenzione dei presenti e tra uno spacchettamento e l’altro, la sfortuna è letteralmente dietro l’angolo, o dentro il nuovo pacco. Tutte le offerte del Dottore rifiutate, nessuno scambio proposto, un biglietto della lotteria andato e uno stacchetto con il pacchista del Molise virale su tutti i social.

A tratti un tantino noiosa, la partita ha preso una piega diversa quando il Cumenda ha aperto il pacco contenente i 300.000 euro, perdendo quasi subito la possibilità di vincere la cifra più alta del gioco. Nonostante il colpo basso, Paolo ha scelto la soluzione migliore: reagire e farsi una risata. Lui, abituato a giocare da casa ad Affari Tuoi con gli amici, lui che con i numeri ci ha lavorato una vita: la fortuna non ha girato dalla sua parte.

Il “braccino corto” dei genovesi e la predizione di Thanat terribile

Si sa, lo studio di Affari Tuoi non comprende solamente soldi e offerte; è un tripudio di rapporti e di risate. La partita della Liguria ne è stata l’ennesima prova vivente, specialmente quando De Martino ha scoperto che cosa volesse dire “braccino corto”, espressione tipicamente utilizzata per descrivere i genovesi. Un luogo comune, uno stereotipo, su cui lo stesso Paolo ha scherzato. Immancabili i commenti su X proprio sul tema, ma sorprendente il finale della partita.

Alla fine il buon vecchio Thanat ha sempre ragione: “Che cosa c’è dentro il pacco numero 19?”, gli ha chiesto Stefano. Lui, con grande spontaneità e la sua espressione sempre piuttosto beffarda, ha risposto: “Secondo me lui ha i 500 euro“. Mai previsione fu più vera: il povero cumenda torna a casa solo con 500 euro (poteva vincerne 50.000!), ma torna a casa col sorriso.

La risata malefica di Tananat 🤣🤣🤣🤣🤣#affarituoi — Peter Pan (@mimmo_sardiello) October 23, 2024

Una partita definita da molti “sfigata”, tanti gli utenti pro Cumenda, tanti quelli contro: “Ciao ciao Cumenda“, si legge sul social del tweet, ma lui è uscito a testa alta, fiero di avere giocato letteralmente fino in fondo.