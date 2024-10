Affari Tuoi, De Martino show: “La sua puntata migliore”, perché

Oggi, domenica 20 ottobre, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata dopo la pausa di ieri, sabato 19 ottobre, dovuta alla messa in onda di “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci. La protagonista della serata è stata Chiara, pacchista del Piemonte, che si è presentata come “felicemente single” e ha deciso di giocare insieme alla sua mamma. La sua partita non è iniziata nel migliore dei modi: nonostante sia riuscita a eliminare alcuni pacchi blu, compreso quello tanto ambito da 0 euro, ha anche pescato diversi pacchi rossi, tra cui due tra i più “pesanti”, ovvero quelli da 100mila e 200mila euro.

Nonostante queste ‘batoste’, Chiara ha deciso di rifiutare la prima offerta del Dottore da 33mila euro, andando avanti con la sua partita. Da quel momento, la situazione è leggermente migliorata, riuscendo ad eliminare un bel po’ di pacchi blu. Nel frattempo, Stefano De Martino ha ricevuto una sorpresa inaspettata da uno dei concorrenti. Gert, pacchista del Trentino Alto Adige, ha infatti rivelato al conduttore che a Bolzano i suoi concittadini lo adorano, tanto da fargli continuamente domande per sapere come sia l’ex ballerino nella vita di tutti i giorni. Non solo, da Bolzano gli hanno anche fatto recapitare uno spassoso regalo: un grembiule con un costume tipico del Sud Tirolo.

Il concorrente del Trentino Alto Adige subito capo dell’Ufficio Turismo del Südtirol. #AffariTuoi pic.twitter.com/C5SOzXxud3 — Rozzo Cibernetico (@duca86) October 20, 2024

Dopo questo simpatico siparietto, la partita ha preso nuovamente una brutta piega, con l’eliminazione di diversi pacchi rossi dal tabellone, tra cui quello più importante da 300mila euro. Tuttavia, come dice sempre De Martino, “le cose peggiorano sempre prima di migliorare”. E così è stato: verso la fine della puntata , Chiara si è ripresa, rimanendo con due pacchi rossi da 30mila euro e 50mila euro insieme ad un solo blu da 100 euro. Una svolta che ha portato Stefano a festeggiare indossando il grembiule di Gert, mentre ballava sulle note di “Sesso e Samba”.

A questo punto, Stefano è andato a consultare il Lupo, che sembrava aver perso il filo dalla partita, non ricordandosi bene le ultime scelte di Chiara. “Ma lei su che canale sta?”, ha scherzato l’ex ballerino con lo storico volto di Affari Tuoi. Dopo aver perso anche i 50mila euro, negli ultimi minuti della puntata Chiara si è trovata a un bivio decisivo, con solo due pacchi rimasti: uno da 30mila euro e uno da 100 euro. La tensione è aumentata con l’intervento del Dottore, che le ha offerto la possibilità di cambiare pacco. La concorrente piemontese ha accettato, prendendo il numero 19 , legato al fratello. Purtroppo, però, il suo istinto l’ha ingannata: alla fine, si è ritrovato con il pacco blu da soli 100 euro.

Insomma, una partita piuttosto sfortunata, segnata da una perdita che spicca tra le numerosi vincite recenti ad Affari Tuoi. Nonostante ciò, la simpatia di De Martino ha saputo alleggerire l’atmosfera. In particolare, oggi, domenica 20 ottobre, il conduttore ha dato il meglio di sé, dimostrando piena padronanza del game show che ormai gestisce con grande disinvoltura. Sui social, gli utenti si sono scatenati con i commenti, al punto da definire come una delle puntate in cui hanno visto Stefano più a fuoco.