Affari Tuoi, Stefano De Martino: arriva il parere di un ex conduttore!

E’ ricominciata ormai già da qualche giorno la nuova edizione di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.30. Quest’anno la conduzione è affidata a Stefano De Martino, che ha sostituito Amadeus. Recentemente è arrivato un parere sulla sua conduzione proprio da un altro ex presentatore del programma. Scopriamo meglio di chi si tratta e che cosa ha detto in merito al lavoro del collega.

Il parere di Paolo Bonolis

Quest’anno l’edizione di Affari Tuoi è stata particolarmente chiacchierata ancor prima del suo inizio. A far parlare sono state alcune novità nel programma, una su tutte la conduzione affidata non più ad Amadeus (passato dalla Rai a Discovery) ma a Stefano De Martino. Puntata dopo puntata il nuovo conduttore sta riuscendo a farsi apprezzare sempre più dal pubblico, sembrando ormai essere riuscito a rompere il ghiaccio e a trovare una sua formula vincente. Nelle ultime ore è arrivato anche il parere di un altro ex conduttore del game show in merito al lavoro che sta svolgendo De Martino. Stiamo parlando nello specifico di Paolo Bonolis, primo presentatore della trasmissione da quando ha iniziato ad andare in onda nel 2003. Bonolis ha condotto il programma fino al 2005.

Intervistato da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano, come riportato anche da Novella 2000, il conduttore ha dato un suo giudizio in merito a Stefano De Martino. Il suo verdetto è stato abbastanza positivo. Nello specifico Bonolis ha lodato le sue capacità come nuovo presentatore di Affari Tuoi, sottolineando tuttavia come abbia ancora della strada da fare.

Di seguito riportiamo le parole del conduttore di Avanti Un Altro in merito al collega:

Ha grandissime potenzialità, è un bellissimo figliolo ed è molto brano ed empatico. Andrà migliorando sicuramente strada facendo. Secondo me affronta uno scalino importante ora. Ha lavorato sempre con un cast attorno su cui si appoggiava e ora non c’è più quel cast. Adesso deve iniziare a narrare da solo ciò che sta succedendo. Ed è un percorso di crescita perché mi piace tantissimo.

Il parere di Selvaggia Lucarelli

Sembra quindi che il primo conduttore di Affari Tuoi lo abbia promosso. Non è stata troppo dello stesso parere la stessa Selvaggia Lucarelli, la quale ha spiegato come mai De Martino non funzioni del tutto nel nuovo ruolo. Nello specifico la giornalista ha sottolineato come condurre un programma come il game show sia più difficile del previsto e come la Rai abbia deciso di affidare la conduzione a Stefano un po’ a scatola chiusa.

Di seguito le sue parole: