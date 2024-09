Affari Tuoi stasera non va in onda. Interviene De Martino: perché

Contro le aspettative di tanti, la nuova edizione di Affari Tuoi è partita a gonfie vele. Certo, attualmente gioca senza concorrenza, ma gli ascolti non deludono e Stefano De Martino sembra calzare quasi perfettamente il ruolo di padrone di casa. Di tempo per trovare la formula giusta per la conduzione poi, ne ha tanto, dato che il programma andrà in onda per tutta la stagione televisiva. Stasera però, per la prima volta dalla sua partenza, salta l’appuntamento con il game show. Andiamo a scoprire il motivo.

Mentre si attende che ricomincino tutti i programmi dell’access prime time televisivo, il pubblico si è già nuovamente affezionato ad Affari Tuoi. Il format continua a convincere i telespettatori, con dati di ascolto di tutto rispetto che segnano la vittoria, seppur solo iniziale, di Stefano De Martino.

L’ex ballerino, dopo qualche incertezza iniziale (e nonostante la frecciatina di Belen), sembra essersi già ambientato al Teatro delle Vittorie, apparendo decisamente a proprio agio mentre interagisce con concorrenti, pubblico e il temuto dottore.

Insomma, De Martino è all’altezza del suo predecessore Amadeus, seppur abbia ancora molta strada da fare per arrivare a sedersi nell’olimpo dei conduttori della televisione italiana.

De Martino spiega perché Affari Tuoi non va in onda oggi

Nel frattempo però, tutto procede al meglio ad Affari Tuoi, tra vittorie in denaro più o meno consistenti, lacrime e risate. Peccato però che, oggi 6 settembre 2024, il game show non andrà in onda. Perché?

A spiegare il motivo per cui salterà l’appuntamento con il programma presentato da Stefano De Martino ci ha pensato il conduttore stesso. Attraverso le proprie storie Instagram, l’ex ballerino ha condiviso un video in cui si rivolge direttamente ai fan della trasmissione, rivelando perché stasera non ci sarà alcuna puntata di Affari Tuoi:

Ciao amici! Volevo ricordarvi che stasera non va in onda Affari Tuoi perché c’è una partita della Nazionale Italiana.

Insomma, possiamo decisamente dire che il game show si ferma per una buona causa. Su Rai Uno infatti, questa sera il pubblico potrà assistere alla partita di calcio della Nation’s League che vedrà sfidarsi Italia e Francia.

Così, come già accaduto numerose volte, l’emittente ha chiaramente preferito dare spazio alle fatiche calcistiche italiane, mettendo in pausa la programmazione consueta dell’access prime time.

I fan però non devono temere. Affari Tuoi, ovviamente, tornerà domani, così come ha spiegato De Martino al termine del video nelle sue storie Instagram: