De Martino a Affari Tuoi: Belen batte un colpo, commento velenoso

Poteva mancare un commento di Belen Rodrirguez sull’inizio dell’avventura ad Affari Tuoi di Stefano De Martino? Naturalmente no. E infatti, dopo pochi giorni di messa in onda del popolare quiz show di Rai Uno, puntuale come un orologio svizzero è arrivata una punzecchiatura da parte della modella argentina. Sempre attivissima su Instagram, ‘Belu’ ha risposto a un utente che le ha scritto goliardicamente “vogliamo anche te ad Affari Tuoi”. Come ha replicato la modella? Con una battuta tanto spassosa quanto velenosa.

“Non sono stati buoni affari”, ha chiosato Belen, giocando sul titolo del programma condotto dall’ex marito e la sua vicenda personale. Tradotto, la Rodriguez, con il senno di poi per quello che ha vissuto a livello matrimoniale (arcinota l’intervista rilasciata a Mara Venier in cui ha confidato di essere stata tradita ripetutamente da De Martino), ha ribadito che no, alla fine, tirando le somme, la relazione coniugale con l’aitante campano non è stata per nulla un buon affare.

La stoccata ha fatto incetta di like. Centinaia gli utenti che l’hanno apprezzata, soprattutto per il tono scanzonato e irriverente. Insomma, a piacere parecchio è il fatto che la modella, nonostante abbia patito non poco dal punto di vista sentimentale, trovi la forza per fare ironia senza usare toni da melodramma.

Belen fidanzatissima, per Stefano De Martino invece l’amore può attendere

Sempre restando in tema sentimentale in merito alle vicende dell’argentina, prosegue la relazione con Angelo Edoardo Galvano, ingegnere di origini siciliane. Nei giorni scorsi qualcuno ha sussurrato che la coppia fosse scoppiata. Non è così. L’uomo continua a rilasciare cuoricini rossi zuccherosi sotto a ogni post della fidanzata che, tra l’altro, di recente, ha pure divulgato sul suo profilo Instagram una sua foto. Una sorta di ufficializzazione della love story.

Per quel che riguarda gli affari di cuore di De Martino, invece, tutto tace. I ben informati sussurrano che le frequentazioni non manchino nella sua vita, ma in questo momento l’ex allievo di Amici non vorrebbe catapultarsi in una storia seria. Le sue attenzioni sono tutte per il figlio Santiago e per gli impegni professionali. L’amore, per ora, può attendere.