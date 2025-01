Affari Tuoi, Sara distrutta se ne va con la grappa: batosta e critiche

Niente da fare per Sara e per il fidanzato Simone, protagonisti ad Affari Tuoi nella puntata in onda su Rai Uno domenica 19 gennaio. La coppia, che ha giocato per il Friuli Venezia Giulia, è tornata a casa con una sonora batosta in tasca, altro che euro. A dirigere le operazioni è stata la bellissima ragazza, professione responsabile di un negozio di abbigliamento in cui lavora anche il compagno. La partita sembrava che si fosse incardinata bene, poi sul finale una doccia fredda dopo l’altra. La giovane, dall’essere sorridente e sicura di sé, è passata a mostrare un’espressione zeppa di delusione: quando ha visto sfumare i 200mila euro per poi ritrovarsi ad avere il pacco della specialità, in questo caso la grappa, è rimasta impietrita per alcuni secondi. Distrutta! Comprensibile, d’altra parte: beh, banale dire che dall’intascarsi un gruzzolone a bersi un bicchiere di grappa c’è non poco divario.

“Ze na bella mula”, il commento di Thanat che ha portato la grappa in studio all’inizio del gioco. “Chi?”, ha chiesto il padrone di casa Stefano De Martino. “Lei, Sara”, la replica di Thanat. Risate in studio e il conduttore campano che è corso ai ripari: “Cosa hai detto? Sara, senza offesa, era un complimento”. Dopo il siparietto via al gioco con la cocente batosta sopra descritta sul finale che è stato amarissimo.

Niente da fare nemmeno con il gioco ‘salvagente’ della Regione Fortunata. Nella prima scelta, dal valore di 100mila euro, la coppia ha tentato con l’Emilia Romagna. Errore. Montepremi dimezzato a 50mila euro. La decisione stavolta è ricaduta sulla Lombardia, peccato però che la soluzione fosse il Veneto. Fine del sogno per Sara e Simone, e ritorno a casa, come si suol dire, con le pive nel sacco. Anzi con un bicchiere di grappa nel sacco.

Sui social tanti hanno ricoperto di complimenti Sara per la sua bellezza. Sono però anche piovute non poche critiche in quanto diversi telespettatori hanno ritenuto l’atteggiamento della giovane troppo baldanzoso e spocchioso. Tanti anche coloro che hanno sottolineato come la ragazza, dopo aver scoperto di aver vinto solamente la grappa, sia rimasta amareggiata. Poteva andare meglio, pazienza!