Affari Tuoi, Pietro cade nella trappola del Dottore: finale dolceamaro

Oggi, domenica 8 dicembre, è finalmente arrivato il turno di Pietro, pacchista pugliese, di giocare la sua partita. Conosciuto come il “sosia del Dottore”, Pietro ha deciso di affrontare quest’indimenticabile esperienza in coppia con la moglie. L’inizio della puntata è stato piuttosto sfortunato: una serie di pacchi rossi ha portato via premi importanti, dai 30mila euro fino al più ambito, i 300mila euro. A rendere l’atmosfera più leggera ci ha pensato Stefano De Martino, ormai completamente a suo agio nello show.

Tra canti, balletti e gag, il conduttore ha regalato momenti esilaranti, coinvolgendo anche gli altri pacchisti, tra cui il suo personale “sosia” dell’Emilia Romagna, con il quale dando vita a un’irresistibile versione maschile delle famose “gemelle Kessler”. Visto questa partenza poco promettente, il Dottore ha offerto alla coppia solo un cambio. Ma, Pietro ha deciso di rifiutare, fiducioso del numero 12 del suo pacco, che crede gli sia stato affidato dal destino.

Avevamo proprio bisogno del balletto dei gemelli Kessler 🔥

🤣💀 #AffariTuoipic.twitter.com/YzFNYjQiDG — LΔURΔ (@__laurina_) December 8, 2024

Da quel momento la partita è cambiata in meglio, con l’eliminazione di diversi pacchi blu. Il Dottore ha provato a tentare Pietro offrendo prima 25mila e poi 30mila euro, ma lui ha deciso di rischiare e ha rifiutato entrambe le proposte. Purtroppo, la fortuna ha girato di nuovo male: Pietro ha pescato il pacco da 200mila euro e subito dopo quello da 15mila. Alla fine si è trovato con tre pacchi: 50mila euro, 20mila euro e 20 euro. Quando il Dottore gli ha proposto un cambio, Pietro ha detto di no, facendo una scelta più che giusta. Poco dopo, ha infatti eliminato i 20 euro, rimanendo solo con due pacchi rossi e gli ambiti “soldi sicuri“.

Con 20mila euro da una parte e 50mila dall’altra, il Dottore ha lanciato la sua ultima offerta: 35mila euro, esattamente la media tra i due pacchi. Questa volta Pietro ha deciso di accettare, spinto anche dalla moglie, dichiarando: “Chi si accontenta gode, accettiamo l’offerta”. Peccato però che, col senno di poi, valeva la pena rischiare ancora: nel suo pacco numero 12 c’erano proprio i 50mila euro. Ancora una volta il Dottore è riuscito far dubitare il giocatore, facendolo cedere proprio all’ultimo e lasciandolo a un soffio dal premio più alto.