Affari Tuoi, partita perfetta: e arriva il ‘sosia’ del Dottore

La puntata di Affari Tuoi di questa sera, lunedì 18 novembre, ha visto come protagonista Erika, pacchista della Calabria. La giovane farmacista ha deciso di giocare insieme alla madre Tiziana. La partita è iniziata abbastanza bene, eliminando diversi pacchi blu durante i primi tiri. Dopo poco, il Dottore ha già voluto farle un’offerta molto importante, arrivando ad addirittura 38mila euro. Tuttavia, Erika ha rifiutato decidendo di proseguire con il gioco.

Andando avanti, la partita di Erika ha avuto alti e bassi, perdendo diversi pacchi blu ma anche rossi. Tuttavia, è riuscita a mantenere intatto per molto tempo il podio del tabellone rosso: i 100mila, 200mila e 300mila euro. Il Dottore ha provato a offrirle più volte un cambio, ma la pacchista ha sempre rifiutato, dichiarando di voler tenere il suo numero fino alla fine, perché legato al suo fidanzato, che ha attraversato un periodo delicato per problemi di salute.

Nel frattempo, non sono mancati gli “show” di Stefano De Martino. In questa puntata, è arrivata la ‘classifica’ delle regioni che hanno ricevuto più biglietti della Lotteria, accompagnata poi dalla solita corsetta del conduttore. Inoltre, l’ex ballerino ha notato una strana somiglianza tra la new entry della Puglia e il Dottore, comparando le loro foto e facendo divertire tutto lo studio. Ebbene, è stato proprio il “sosia” del Dottore a dare una grande svolta alla sua partita.

Dopo aver rifiutato un’offerta di più di 50mila euro, ha chiamato il pacco della Puglia, perdendo i 300mila euro. Da lì, il Dottore ha abbassato l’offerta a 33mila euro, non accettati ancora una volta. Una scelta giusta, dato che poi Erika ha pescato quasi tutti i pacchi blu, rimanendo solo con uno da zero euro e tre rossi. Il Dottore ci ha poi riprovato proponendogli 40mila euro ma, dopo diversi tentennamenti, Erika ha rifiutato, arrivando ad eliminare anche l’unico pacco blu e finendo la partita con i celebri “soldi sicuri“.

Successivamente, ha pescato i 100mila euro, rimanendo con 20mila da una parte e 200mila dall’altra. Proprio quando mancava solo un tiro, Erika ha accettato a sorpresa l’ultima offerta del Dottore da 60mila euro, preferendo non rischiare. Ebbene, una scelta più che giusta, dato che nel suo pacco c’erano i 20mila euro e ha così guadagnato ben 40mila euro in più. Insomma, una partita realmente perfetta quella di Erika, come non se ne vedeva da settimane ad Affari Tuoi.