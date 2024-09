Affari Tuoi, partita infinita: critiche, perché è durata più del solito

Come ogni sera, anche questo lunedì 23 settembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi. Tuttavia, oggi, la trasmissione è stata anticipata alle 20.15, rispetto al consueto orario delle 20.45, a causa dello sciopero degli impiegati e operai Rai aderenti alle sigle sindacali Slc, Fisterl, Uilcom, Ugl e Snater. Protagonista della serata è stato un volto molto amato dal pubblico, Damiano (dal Veneto), ribattezzato “Jannacci” da Stefano De Martino e dai suoi compagni d’avventura per la somiglianza con il cantautore. Il giovane studente di storia ha giocato affiancato dal padre, che fin dall’inizio ha conquistato la simpatia del conduttore partenopeo.

Una partita sudata quella di Damiano, che è arrivato fino all’ultimo con un pacco rosso da 200mila euro, insieme a due blu da 100 e 200 euro. Prima, il giovane veneto ha deciso di rifiutare l’offerta di 20mila euro del Dottore. In questo modo, è riuscito poi a scartare il pacco da 100 euro, arrivando fino alla fine con 200 euro da una parte e 200mila dall’altra. Negli ultimi minuti di trasmissione, è arrivata un’ultima proposta del Dottore, del valore di ben 44mila euro. A questo punto, Damiano non ha voluto più rischiare ed ha accettato. Una scelta che si è rivelata più che giusta, dato che nel suo pacco c’erano infine solo 200 euro.

Affari Tuoi, puntata interminabile: il web si lamenta

Nonostante la puntata sia iniziata quasi mezz’ora prima del solito, non si è conclusa in anticipo, ma è terminata al consueto orario, risultando significativamente più lunga del normale. Sui social, molti utenti si sono lamentati della durata eccessiva, rinominandola ironicamente “la partita infinita“. Ma, perché è durata così tanto?

Secondo alcuni, la puntata è stata registrata proprio oggi, 23 settembre, dopo essere stati informati dello sciopero dei lavoratori Rai. Per questo, potrebbero aver prolungato il gioco. D’altro canto, altri ritengono che la trasmissione sia stata registrata precedentemente, ma che sia stata trasmessa integralmente e senza tagli per compensare la riduzione del TG1. Quale sarà la verità? Chissà, ma una cosa è certa: il pubblico a casa non ha affatto apprezzato una puntata così interminabile.

Tensione tra Stefano De Martino e il Lupo: dettagli

Ad un certo punto della puntata, Stefano De Martino si è avvicinato al pubblico per chiedere il parere dei due esperti della trasmissione: Pierluigi Lupo, detto il “Lupo”, e Thanat Pagliani. “Ma lei è un lupo mannaro?”, ha chiesto ironicamente Stefano al Lupo. “È un licantropo”, ha poi aggiunto. Al che, Lupo ha risposto: “Sì, si dice così“, provocando la reazione stizzita del conduttore, che ha ribattuto scherzando: “Questo atteggiamento di sufficienza, di supponenza”.

Sui social, alcuni hanno ipotizzato che possa esserci una certa tensione tra i due, notando che Amadeus dava spazio al Lupo in ogni puntata, mentre Stefano De Martino sembra farlo meno spesso. Tuttavia, queste restano solo supposizioni del web e, molto probabilmente, si trattava semplicemente di una scenetta spassosa.