Affari Tuoi, partita disastrosa e De Martino idolo: è show totale!

Nell’ultima puntata di Affari Tuoi, andata in onda martedì 1 ottobre 2024, è successo letteralmente di tutto. La gara è stata di Mara, rappresentante della regione Valle d’Aosta, accompagnata dall’elegante signore Andrea, suo padre. A condurre la puntata uno Stefano De Martino più carico che mai; tra un balletto e un dialetto improvvisato, l’ex ballerino di Amici ha conquistato il pubblico in studio e il pubblico a casa, che su X pare avere dimenticato il buon vecchio Amadeus, attualmente impegnato sul Nove con Chissà Chi è. Insomma, una puntata ricca di emozioni e di coinvolgimento, ma la domanda resta sempre e solo una: c’è aria di emulazione o De Martino si è davvero sciolto?

Per i concorrenti un esito poco piacevole: dopo diverse scelte, un cambio iniziale di pacco e l’accettazione finale dell’offerta del dottore di 21 mila euro (proposta per ben tre volte), Mara e Andrea scoprono che dentro il loro pacco, il numero 12, si nascondevano proprio i 300 mila euro sperati. Una vera e propria batosta, ma almeno si è ballato!

De Martino scatenato: lancia pacchi e balla in diretta

La concorrente della Valle d’Aosta ha avuto da ragionare, ma grazie all’aiuto del padre, definito “cecchino” dei pacchi blu, è riuscita a portare avanti una partita difficile con grande coraggio. A fare da cornice tra un pacco e l’altro ci ha pensato Stefano, che con il suo fare carismatico e con il suo sorriso contagioso ha dimostrato ancora una volta di essere entrato completamente nella parte di conduttore, con tanto di sketch, balletti improvvisati e attimi di grande ilarità.

Il pubblico virtuale (su X si sono scatenati!) ha particolarmente apprezzato alcuni momenti della puntata. A rubare il cuore degli utenti è stato il ballo improvvisato tra papà Andrea e il conduttore, che subito dopo l’apertura di un altro pacco blu si sono lasciati andare all’emozione positiva del momento. “Sono ferma qui”, si legge sul social, con tanto di repost ed emoji dedicate. Non solo, perché oltre a ballerino, Stefano si è improvvisato anche cantante: all’ennesimo pacco blu si è creato un altro iconico siparietto, dove accanto al ballo tra la concorrente e il padre, il conduttore ha iniziato a canticchiare Storie brevi, mentre le persone in studio applaudivano a tempo di musica.

Che dire del lancio di pacco al concorrente delle Marche? Momento esilarante della puntata, assorbito completamente dai social e diventato immediatamente virale.

viene quasi ammazzato dal pacco lanciato e si mette poi a ballare con la concorrente delle Marche😭⚰️#affarituoi pic.twitter.com/hlhUnTp0I3 — PurpleVivix (Francesco a BCLS era *aiuto*)💜🌸 (@PurpleVivix) October 1, 2024

Affari tuoi: Stefano ‘copia’ Amadeus?

La puntata di martedì 1 ottobre 2024 di Affari Tuoi sembra averci dimostrato che forse il tanto confronto con Amadeus sia stato ufficialmente messo da parte e che ora è tempo per Stefano di prendersi i suoi meriti. C’è chi ancora si chiede se effettivamente i comportamenti dell’attuale conduttore siano autentici o fittizi, ma a giudicare dai commenti nati su X pare proprio che questa nuova conduzione stia piano piano convincendo tutti. The show must go on, e Stefano, benché se ne dica, sta davvero conquistando tutti. “Che programma meraviglioso!”, si legge online e forse dovremmo fare affidamento su questo.

Affari Tuoi è tutto questo e molto di più e Stefano è prontissimo a prenderselo.