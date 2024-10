Affari Tuoi, partita assurda: ribaltone amaro, De Martino basito

Serata surreale ad Affari Tuoi. Questa sera, mercoledì 16 ottobre, è toccato a Francesca, pacchista dalla Puglia, giocare la sua partita. La giovane ha deciso di partecipare insieme al marito, con il quale l’amore è nato tra i banchi di scuola. Francesca si è dimostrata una vera e propria ‘cecchina’, riuscendo ad eliminare tutte le cifre basse già a metà partita, lasciando in gioco solo due blu e tutti i rossi. L’unico colpo sbagliato è stato del marito, che ha selezionato proprio il pacco più alto tra i rossi, quello da ben 300mila euro.

A questo punto, il Dottore, chiaramente in difficoltà, ha offerto alla pacchista pugliese la possibilità di cambiare il suo pacco. Francesca, fiduciosa della presenza di numerosi pacchi rossi ancora in gioco, ha accettato la proposta, scambiando il suo pacco numero 15 con il numero 3. Una scelta decisamente vincente, poiché nel pacco iniziale si nascondevano solo 20 euro. Insomma, un tabellone di una rarità eccezionale ad Affari Tuoi, che ha lasciato senza parole il Lupo, il pubblico e lo stesso Stefano De Martino. “Io me ne vado e me la vado a vedere da casa”, ha detto ridendo il conduttore.

“IO ME NE VADO E ME LA VADO A VEDERE DA CASA” STEFANO ✈️

Da quel momento, però, la partita ha preso una piega del tutto inaspettata. Francesca e il marito hanno iniziato a pescare i pacchi rossi più ‘preziosi’, fino a rimanere con solo quello da 50mila euro come cifra più alta. In breve tempo, da una situazione di completo dominio, si sono trovati a perdere progressivamente i premi più importanti. Nonostante ciò, Francesca ha scelto di non accettare le offerte del Dottore, continuando a giocare con il suo pacco. Dopo aver eliminato l’ultimo pacco blu da 50 euro, sembrava che la fortuna fosse tornata dalla loro parte. Tuttavia, poco dopo, ha pescato proprio la cifra più alta rimasta in gioco, ovvero 50mila euro.

A fine puntata, Francesca è rimasta con due pacchi contenenti “soli” 30mila e 10mila euro. Prima, ha rifiutato l’offerta di 14mila euro del Dottore e, successivamente, ha deciso di non accettare il cambio, rischiando fino all’ultimo. Alla fine, il suo pacco conteneva 10 mila euro, una vittoria decisamente inferiore rispetto alle aspettative iniziali. Una partita realmente assurda, il cui epilogo ha lasciato tutti (tranne il Dottore) con l’amaro in bocca.