Affari Tuoi o Herbert Ballerina show? La “spalla” di De Martino piace e divide

Con la fine dell’estate e il ritorno dei palinsesti televisivi, su Rai 1 è tornato anche l’immancabile appuntamento con Affari Tuoi. Alla guida, Stefano De Martino, al timone del game show dal 2024. Dopo l’addio di Amadeus, il pubblico era inizialmente scettico: in pochi credevano che il conduttore 34enne potesse reggere il confronto. E invece ha spiazzato tutti, conquistando puntata dopo puntata il pubblico da casa. Ma con l’avvio della nuova stagione – partita martedì 5 settembre 2025 – qualcosa sembra essersi incrinato: gli ascolti improvvisamente in calo.

Colpa della concorrenza? In molti puntano il dito su La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, in onda alla stessa ora su Canale 5. De Martino, però, non resta a guardare e gioca d’anticipo: tra le novità della stagione, una presenza che sta già facendo parlare (in positivo) – Herbert Ballerina, ormai presenza fissa da diverse puntate.

Affari Tuoi, Stefano De Martino trionfa con Herbert Ballerina

Su X i commenti si sprecano: il web è in delirio per Herbert Ballerina, che ha già conquistato tutti con la sua comicità surreale e spontanea. C’è chi lo definisce “il miglior acquisto” della trasmissione e chi non riesce più a immaginare Affari Tuoi senza di lui. I meme? Già virali. E il pubblico è entusiasta. Ma se la maggior parte del pubblico applaude la nuova dinamica, non mancano le critiche. C’è chi insinua che Stefano De Martino abbia sentito il bisogno di affiancarsi a una “spalla comica” per tamponare il calo di ascolti. Un elemento inedito per la trasmissione, dove – fino ad ora – il conduttore ha sempre retto la scena da solo. Secondo i più scettici, l’arrivo di Herbert non sarebbe solo una scelta creativa, ma una strategia mirata per ravvivare il format e contrastare la concorrenza.

Ma a cedere al fascino (comico) di Herbert non è solo il pubblico. Anche De Martino, durante la puntata di lunedì 6 ottobre 2025, fatica a mantenere la serietà: tra una gag e l’altra, non è riuscito a trattenere le risate, scoppiando letteralmente in lacrime dal ridere. Insomma, più che una semplice “spalla”, il comico si è rivelato una ventata d’aria fresca. E insieme, i due danno vita a un duo inaspettato: frizzante, spontaneo e – soprattutto – amatissimo dal pubblico.

Morale della favola? Che sia arrivato per dare una scossa agli ascolti o meno, poco importa. La verità è che il comico ha conquistato tutti. E Affari Tuoi si conferma ancora una volta un appuntamento fisso per le famiglie italiane all’ora di cena – proprio quando c’è bisogno di leggerezza, risate e un po’ di sano intrattenimento.