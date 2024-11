Affari Tuoi, nuova vincita: è polemica social, c’entra Tale e Quale

A giocare nella puntata di Affari Tuoi di venerdì, 8 novembre, è stata Melissa, pacchista del Veneto. La giovane impiegata e studentessa ha deciso di giocare insieme al papà Andrea, che le è stato vicino durante queste settimane di permanenza a Roma per partecipare alla trasmissione. La partita di Melissa è partita realmente col botto, eliminando come primo bacco i tanto ambiti 5 euro, regalando subito il biglietto della lotteria. Successivamente, ha continuato a pescare sempre più pacchi blu, lasciando un tabellone pieno di pacchi rossi.

Di fronte a una partita del genere, il Dottore ha deciso di farle subito un’offerta importante, da ben 45mila euro. Tuttavia, Melissa ha rifiutato sia questa generosa cifra sia il cambio, scegliendo di continuare a giocare. La pacchista veneta ha continuato ad eliminare sempre più pacchi blu, rimanendo solo con uno da 50 euro portando il Dottore ad alzare l’offerta fino a 50mila euro. Anche in questo caso, però, la ragazza ha scelto, a malincuore, di non accettarla.

Insomma, una partita davvero fortunata, come non si vedeva da giorni ad Affari Tuoi. Dopo un periodo in cui sembrava che tutti i concorrenti fossero destinati a perdere, oggi, venerdì 8 novembre, si è tornati finalmente ai ‘vecchi fasti’, con i pacchi di maggior valore arrivati fino alla fine. A tal proposito, c’è chi pensa che non sia stato del tutto casuale, ma una strategia del programma per creare aspettativa in vista della finale di Tale e Quale Show di stasera.

Ad ogni modo, verso la fine della puntata, Melissa ha pescato i pacchi più importanti, quelli da 50mila, 100mila, 200mila e 300mila euro. Nonostante queste batoste, la pacchista veneta è riuscita ad arrivare alla fine con 10mila euro da una parte e 75mila dall’altra. Il Dottore le ha quindi offerto l’esatta metà del premio più importante tra i due, ovvero 42.500 euro.

Con le lacrime agli occhi e dopo aver ringraziato tutti i suoi compagni d’avventura, che si sono commossi insieme a lei, Melissa, questa volta, ha scelto di accettare l’offerta, preferendo non correre ulteriori rischi. Sfortunatamente, il suo pacco conteneva i 75mila euro, ma Stefano De Martino l’ha rassicurata, dicendole di aver fatto la scelta giusta vista la posta in gioco così alta.