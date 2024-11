Affari Tuoi, mistero sul concorrente: il web “Ma chi è? Mai visto”

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1 ha giocato la regione dell’Emilia Romagna, rappresentata da Enrico. Proprio il concorrente sorteggiato per partecipare ha scatenato diversi commenti sul web da parte dei telespettatori ed intorno a lui si è venuto a creare un vero e proprio mistero. Molti degli appassionati del programma, difatti, non ricordavano chi fosse!

Come di consueto questa sera è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. A giocare è stata la regione dell’Emilia Romagna, rappresentata dal programmatore informatico di Modena Enrico. Ad aiutare il concorrente nella partita è stata sua moglie Elisa. Il pacco estratto è stato il numero 18. Il conduttore ha immediatamente sottolineato la somiglianza di Enrico con Ivan Drago di Rocky, notata soltanto questa sera dopo averlo osservato con una maggiore attenzione. Sul web, tuttavia, nessuno sembrava ricordare il concorrente, come se questo fosse arrivato per la prima volta lì in studio.

Sono stati numerosi i commenti comparsi sui social, in particolare su X (ex Twitter), da parte dei telespettatori del programma in cui ci si domandava chi fosse Enrico. Molti, difatti, non lo ricordavano tra i pacchisti e qualcuno ha addirittura scritto di non averlo mai visto prima di questa sera! Il concorrente, tuttavia, era già stato in studio nelle precedenti puntate di Affari Tuoi, così come sottolineato anche dallo stesso Stefano De Martino ad inizio puntata con le proprie parole.

Di seguito riportiamo alcuni dei commenti comparsi sul web dove i telespettatori sottolineano di non ricordare il rappresentante dell’Emilia Romagna:

Come si può leggere dai commenti c’è anche chi ha sottolineato come la rappresentante delle Marche non venga mai estratta per giocare.

Una partita sofferta

La partita è iniziata subito in maniera abbastanza sofferta. Anche dopo le cose non sono migliorate. Il concorrente è rimasto verso la fine con solo due pacchi rossi, 20.000 e 200.000 euro, e quattro pacchi blu ovvero 10, 20, 200 e 500 euro. Il dottore gli ha offerto più volte 20.000 euro ma Enrico ha sempre rifiutato. Dopo aver chiamato il pacco contenente i 200.000 euro, il dottore gli ha offerto 5.000 euro. Anche in questo caso il concorrente non ha accettato. Alla fine è rimasto con 10 euro e 20.000 euro. Il dottore gli ha proposto il cambio ma Enrico ha mantenuto il suo pacco. La scelta si è rivelata sbagliata in quanto aveva solo 10 euro. Avrebbe fatto bene ad ascoltare sua figlia che gli aveva consigliato di prendere il pacco numero 6 in quanto in quel caso avrebbe vinto 20.000 euro!