Affari Tuoi, Marco vince in lacrime: mamma Maria ‘ruba la scena’

La puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera, martedì 17 dicembre, su Rai 1 è stata piuttosto movimentata. Protagonista del gioco è stato Marco, pacchista del Molise, che ha deciso di affrontare la partita insieme alla madre Maria. Insegnante d’inglese dal carattere vivace e dominante, la donna ha finito per “rubare la scena” al figlio per gran parte della puntata. È stata lei, infatti, a scegliere quasi tutti i tiri nei primi giri, oltre ad attirare l’attenzione tra lezioni d’inglese e battute ad effetto. Se da un lato il suo spirito espansivo ha divertito molti spettatori, dall’altro ha irritato chi avrebbe preferito vedere Marco, dopo averlo seguito per ben 35 puntate nel “parterre” dei pacchisti.

“Parlo un po’ molisano, un po’ italiano, non ho perso l’accento canadese perché insegno inglese in una scuola privata quindi uso questa lingua tutto il giorno”, ha spiegato Maria prima di lanciare il primo tiro fatale, da ben 300mila euro. Da lì, la puntata è andata avanti mixando inglese ed italiano. “Sono innamorato di tua mamma”, ha scherzato Stefano De Martino, rapito dalla simpatia della donna. La partita, però, non è stata altrettanto coinvolgente, dato che pian piano sono andati via tutti i pacchi rossi.

A un certo punto, De Martino ha provato ad aiutare Marco e sua madre con alcuni metodi ‘superstiziosi’, arrivando persino a usare la sua cravatta come portafortuna, strofinandola sui pacchi scelti dal concorrente. Nonostante una partita complicata, Marco e mamma Maria hanno rifiutato tutte le offerte del Dottore, inclusa quella di 33mila euro, scegliendo sempre di continuare a giocare.

Alla fine, il pacchista molisano è rimasto con 20mila euro da un lato e 50 euro dall’altro. Il Dottore ha offerto prima 4mila euro e, infine, di cambiare pacco. Dopo essersi consultati con il Lupo, Marco e la mamma hanno rifiutato anche il cambio, decidendo di rischiare fino all’ultimo. Una scelta vincente: nel pacco di Marco c’erano proprio i 20mila euro. Il giovane si è commosso, abbracciando emozionato sua madre. “Suo figlio è stato un punto di riferimento per tutti i pacchisti”, ha infine detto De Martino.