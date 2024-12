Affari Tuoi, Manuel perde tutto: e De Martino imita Wanna Marchi

Nella puntata di questa sera, lunedì 2 dicembre, il protagonista è stato Manuel, il pacchista lombardo. Manuel ha deciso di giocare insieme alla sua compagna Claudia, conosciuta durante una delle sue lezioni di ballo. La sua partita era iniziata con il piede giusto, eliminando diversi pacchi blu e ricevendo subito una generosa offerta dal Dottore, ovvero ben 37mila euro. Tuttavia, dopo aver declinato, la situazione è cambiata radicalmente, trasformando la puntata in un disastro, con una vera e propria strage di pacchi rossi.

Manuel, infatti, ha visto svanire pian piano tutti i premi più ambiti dal tabellone, ritrovandosi con una serie di pacchi blu da un lato e un unico pacco rosso da 200mila euro dall’altro. Un colpo di scena che ha lasciato tutti basiti, considerando che mancava ancora diverso tempo alla fine della puntata. Nonostante ciò, Stefano De Martino, con la sua solita verve, ha cercato di alleggerire l’atmosfera, coinvolgendo il pubblico con gag, canti e balletti.

Stefano De Martino imita Wanna Marchi: scena epica ad Affari Tuoi

A questo punto, il Dottore ha fatto un’offerta di 6mila euro, ma Manuel ha deciso di rischiare fino alla fine. Dopo un paio di tiri fortunati, ha voluto tentare la sorte chiamando la new entry, una signora della Basilicata. Al che, De Martino ha fatto una battuta ironica sul taglio di capelli della signora, dicendo che gli ricordava qualcuno. Subito dopo, ha quindi imitato Wanna Marchi con la sua celebre frase “D’accordo?”, facendo scoppiare a ridere tutti i presenti. Chiaramente, il video è diventato virale sui social poco dopo la messa in onda.

La regola della ‘new entry” si è rivelata fatale anche questa volta, dato che proprio in quel pacco c’erano i 200mila euro. Nel pacco di Manuel, invece, si nascondevano solo zero euro. Una partita davvero da dimenticare, conclusa in modo ancora più amaro quando Manuel ha sbagliato entrambi i tentativi della ‘Regione fortunata‘, tornando a casa completamente a mani vuote. “Sfortunato nel gioco, fortunato in amore”, ha commentato infine il conduttore partenopeo, cercando di strappare un sorriso alla coppia dopo l’epilogo disastroso della partita.