Affari Tuoi, De Martino in versione “regista romantico”: scena epica

Dopo appena quattro puntate, è arrivato il turno di Mariangela, farmacista e professoressa della Basilicata, di giocare la sua partita ad Affari Tuoi. Dopo la pausa di sabato 30 novembre per fare spazio a Ballando con le stelle, Stefano De Martino è tornato sul palco di Rai 1 più che carino che mai, divertendo il pubblico da casa. Mariangela ha scelto di condividere quest’esperienza indimenticabile insieme al fidanzato, che si è emozionato ricordando il loro primo incontro e raccontando quanto fosse rimasto colpito dal suo sorriso.

La partita è iniziata con un colpo non proprio fortunato, trovando subito il pacco da 75mila euro, ma poi Mariangela è riuscita a eliminare tutti i pacchi blu, facendo un primo giro quasi perfetto. Per festeggiare, Stefano De Martino ha coinvolto il Lupo in un ballo esilarante, regalando ai fan di Affari Tuoi un momento epico. A questo punto, il Dottore ha proposto a Mariangela un’offerta generosa di 41mila euro. La pacchista, però, ha scelto di rifiutarla, fiduciosa dei premi ancora presenti nel tabellone.

Tuttavia, da quel momento, la partita ha preso una piega negativa: Mariangela ha iniziato a perdere i pacchi più importanti, uno dopo l’altro, dai 200mila ai 100mila, fino ai 300mila. L’ultimo pacco, scelto da Mariangela perché legato al compleanno di suo fratello, è stato anticipato da un momento ironico: De Martino, insieme al pubblico in studio, ha intonato un simpatico “Tanti auguri” per il fratello, prima di svelare il contenuto del pacco e dare la batosta alla coppia.

STEFANO CHE CANTA “TANTI AUGURI” E NEL PACCO CI SONO 300MILA EURO. CHE PROGRAMMA INCREDIBILE✈️#affarituoi pic.twitter.com/fFUjCWGHBK — giuliaa♡ (@vicolociecoo_) December 1, 2024

Vista la svolta inaspettata della partita, il Dottore ha deciso di essere spietato con Mariangela, offrendo appena 6mila euro per ben sei tiri. Incoraggiata dal fidanzato, la professoressa ha scelto di proseguire, una mossa che inizialmente sembrava essere stata saggia, dato che ha iniziato a eliminare pacchi blu uno dopo l’altro. Ma, la fortuna non è durata: con un solo tiro, ha eliminato i 50mila euro, il pacco più alto rimasto. Alla fine, Mariangela si è ritrovata a giocarsi tutto tra un pacco da 75 euro e uno da 15mila.

A quel punto, De Martino ha invitato la coppia a provare a intenerire il Dottore raccontando di nuovo la storia del loro primo incontro, improvvisandosi ‘regista’ e orchestrando il momento con Mariangela e il fidanzato Francesco. Non contento, si è anche messo a ‘cinguettare’ per ricreare l’atmosfera romantica, regalando al pubblico un altro momento esilarante. Questa volta, Stefano ha portato davvero fortuna: nel pacco di Mariangela c’erano 15mila euro, abbastanza per permetterle di realizzare il sogno di un viaggio alle Maldive con Francesco.