Affari Tuoi, Lucarelli fa dietrofront e premia De Martino: cos’ha detto

Selvaggia Lucarelli cambia idea su Stefano De Martino. Ma, si proceda con ordine. Lo scorso 2 settembre, De Martino ha debuttato alla conduzione di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana: Affari Tuoi. L’ex ballerino ha raccolto il testimone da Amadeus, che fino alla scorsa primavere guidato il game show con ascolti record. Una sfida tutt’altro che semplice, soprattutto per un conduttore giovane e con poca esperienza nei programmi quotidiani o nei quiz televisivi. Tuttavia, già dalla prima puntata, Stefano è riuscito a ottenere risultati straordinari, superando persino i dati del suo predecessore Amadeus.

Nonostante ciò, alcuni nutrivano ancora delle perplessità nei suoi confronti, soprattutto considerando che nelle prime due settimane di trasmissione Affari Tuoi non aveva una vera concorrenza diretta. Infatti, né Striscia la Notizia (Canale 5) né Chissà chi è (con Amadeus sul Nove) sarebbero tornati in onda fino all’ultima settimana di settembre. Inoltre, c’è chi lo trovava ancora poco sciolto e rigido, sottolineando la sua scarsa familiarità con un format di questo tipo. Tra i critici iniziali di De Martino, spiccava Selvaggia Lucarelli: la giornalista, giorni fa, aveva spiegato nella sua newsletter perché, a suo avviso, l’ex ballerino non stesse ancora brillando alla conduzione del celebre programma, considerandolo inesperto e non abbastanza disinvolto.

Questa settimana, però, è stata la vera prova del nove per De Martino, e l’ha superata alla grande. Domenica, 22 settembre, è iniziato Chissà chi è sul Nove con Amadeus, ma gli ascolti del programma sono stati deludenti e non hanno avuto alcun impatto su Rai 1. Anche l’arrivo di Striscia la Notizia lunedì, 23 settembre, non ha messo in difficoltà Stefano. Basti pensare che ieri, martedì 24 settembre, Affari Tuoi ha raggiunto un altro record, con 5.317.000 spettatori e il 25,5% di share.

Alla luce di questi risultati, il successo del conduttore partenopeo è diventato ormai innegabile, tanto che in tanti iniziato a fare dietrofront. Difatti, anche Selvaggia Lucarelli ha ammesso di aver cambiato idea sull’ex di Belen Rodriguez. La giornalista, più che concentrarsi sugli ascolti, ha evidenziato come Stefano sia notevolmente migliorato, apparendo più sicuro di sé e superando l’imbarazzo iniziale. Ecco cos’ha scritto alcune ore fa, proprio mentre andava in onda Affari Tuoi su Rai 1: