Affari Tuoi, il Dottore inganna Fabio: così ha perso 75mila euro

Oggi, lunedì 25 novembre, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, con protagonista Fabio, il pacchista del Lazio conosciuto come “Metro A”. Fabio ha deciso di giocare insieme alla moglie, collega anche lei nella Metro A. La partita non è iniziata nel migliore dei modi: l’uomo ha pescato diversi pacchi rossi, tra cui quelli da 200.000 e 300.000 euro. Nonostante l’inizio sfortunato, ha scelto di rifiutare la prima offerta del Dottore e continuare a giocare, sperando di ribaltare la situazione.

Una scelta saggia, dato che, nel secondo giro, la partita di Fabio ha preso una piega decisamente più favorevole, eliminando diversi pacchi blu, e tenendo ben saldi pacchi rossi di alto valore come i 100mila e 75mila euro. A quel punto, il Dottore ha prima proposto 20mila euro e, poi, il cambio, sempre rifiutati dal pacchista e la moglie. Nel corso della puntata, il Dottore è arrivato a offrire più volte 20mila euro, portando diversi utenti social a pensare che, forse, nel pacco di Fabio potesse nascondersi proprio quella cifra.

Persino dopo aver perso anche i 100mila euro, il Dottore ha continuato a offrirgli sempre quei famigerati 20mila euro. Fabio è riuscito a resistere quasi fino alla fine, ma quando è rimasto con zero euro da un lato e 75mila e 20mila dall’altro, ha deciso di cedere, convinto che il Dottore stesse giocando una strategia precisa. Poco dopo, però, ha pescato lo zero, finendo la partita con due pacchi rossi: 20mila e 75mila euro.

Al che, Fabio ha chiesto al Lupo un consiglio, ma mentre l’esperto del programma spiegava cosa avrebbe fatto al posto del pacchista, Stefano De Martino ha scherzato fingendo di addormentarsi, prendendolo in giro in modo bonario e giocando sulla loro ormai consolidata dinamica. Purtroppo, però, alla fine è arrivata la doccia fredda: Fabio aveva nel suo pacco proprio i 75mila euro. Un finale amaro per il pacchista del Lazio, che però è riuscito comunque a portare a casa 20mila euro. Insomma , il Dottore, insistendo con i suoi 20mila euro senza mai alzare l’offerta, è riuscito a confondere Fabio e a farlo cadere perfettamente nella sua trappola.