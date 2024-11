Affari Tuoi, Camilla batte il Dottore: così ha evitato la sua trappola

Dopo diverse puntate trascorse al tavolo dei pacchisti di Affari Tuoi, Camilla, rappresentante dell’Umbria, ha finalmente avuto l’occasione di affrontare la sua partita. La giovane barista ha deciso di giocare insieme alla madre, che ha subito ricevuto complimenti da Stefano De Martino, il quale ha scherzato dicendo di averla scambiata per sua sorella. Inizialmente, Camilla ha fatto degli ottimi tiri, riuscendo a eliminare quasi tutti pacchi blu, tranne per un pacco rosso da 75mila euro. Tuttavia, dopo aver rifiutato una generosa offerta del Dottore di ben 40mila euro, la puntata ha preso una piega decisamente diversa.

Camilla ha deciso di sfidare la sorte, puntando su pacchi considerati particolarmente “rischiosi“. Ad esempio, ha scelto il pacco del barista della Sardegna, ribattezzato negli ultimi giorni “il bar costoso“, per le grandi perdite che ha procurato ai concorrenti. Non contenta, ha puntato anche sulla new entry della Toscana, trovandosi un’altra delusione.

Queste scelte, infatti, le sono costate caro: ha eliminato uno dopo l’altro i pacchi del podio, perdendo i 100mila, 200mila e 300mila euro. De Martino, divertito ed esasperato dalla situazione, ha improvvisato uno dei suoi sketch prendendola bonariamente in giro. Tra l’altro, subito dopo l’eliminazione dei 300mila euro, è partita in sottofondo la canzone di Alessandra Amoroso, Si mette male, scatenando numerose reazioni divertite sui social.

Non poteva mancare il consiglio del Lupo, ma De Martino, con la solita ironia, ha anticipato quello che avrebbe detto, perché tanto “dici sempre le stesse cose”. Quando tutto sembrava andare male, però, la partita è improvvisamente migliorata. Continuando a rifiutare cambi e soldi offerti dal Dottore, Camilla è riuscita pian piano ad eliminare tutti i pacchi blu, trovandosi alla fine con tre pacchi rossi e potendo affrontare la fine della partita con il sollievo di avere i tanto ambiti “soldi sicuri“.

Per il suo ultimo tiro, si è trovata da un lato 15mila euro e dall’altro 50mila. A questo punto, ha deciso di accettare l’offerta del Dottore, di ben 32.500 euro. La giovane barista ha spiegato, tra le lacrime, di voler ripagare la sua famiglia per tutti i sacrifici fatti per lei. L’offerta del Dottore, va detto, era piuttosto generosa, offrendo una cifra pari alla metà del valore dei due pacchi rossi rimasti in gioco.

Questo aveva fatto pensare a molti che si trattasse di una strategia per spingere Camilla ad accettare una somma più bassa, facendole perdere la possibilità di vincere i 50mila euro. Ma, alla fine, non è andata così. La pacchista dell’Umbria ha fatto la scelta giusta: nel suo pacco c’erano 15mila euro e, in questo modo, è riuscita a battere il Dottore, portando a casa quasi 20mila euro in più.