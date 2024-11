Affari Tuoi, Graziano non rischia e il Dottore colpisce ancora

Questa sera, martedì 26 novembre 2024, a sfidare il Dottore e cercare di portare a casa gli ambitissimi 300.000 euro è stato Graziano che, insieme alla fidanzata Annabella, arriva dalla Basilicata. Il musicista, presenza fissa della trasmissione da ormai 38 puntate e definito per questo “concorrente dei record”, è anche stato soprannominato dai suoi amici “Rock Papaleo” per via della sua grande passione per la batteria.

Sfortunatamente la partita di Graziano non è iniziata benissimo, dal momento che dopo pochissimi tiri il concorrente ha visto sfumare la possibilità di portarsi a casa prima 200.000 euro, contenuti nel pacco dell’Abruzzo, e poi 300.000, nel pacco della Toscana. In ogni caso, con l’entusiasmo e la positività che lo contraddistingue, il concorrente è andato avanti, rifiutando le prime offerte del Dottore e cercando quindi di puntare al montepremi più alto rimasto. Come sarà andata a finire?

Le scelte di Graziano e le mosse del dottore

Nel corso della partita il Dottore ha più volte proposto il cambio a Graziano che però, inizialmente, ha sempre rifiutato convinto di tenere con sé fino alla fine il pacco numero 10. Convinzione che però è stata ben presto messa in dubbio da Lupo che, interpellato da Stefano De Martino, ha consigliato al concorrente di accettare il cambio e assecondare quindi il Dottore.

A quel punto i due fidanzati hanno scelto di dare ascolto a Lupo e hanno quindi comunicato di voler cambiare il loro pacco con il numero 14 dell’Emilia Romagna. Decisione giustificata in primis da un sogno di Annabella e poi da alcune coincidenze successe a Graziano nel corso della giornata di oggi. Insomma, sembrava che fosse proprio destino che il numero 14 andasse a loro.

Fino a quel momento Graziano e Annabella avevano ancora due pacchi blu, 5 e 100 euro, e due rossi, 5.000 e 30.000 euro. Dopo il cambio però il concorrente ha deciso di aprire subito il numero 10, per togliersi il dente e vedere cosa avesse perso ma soprattutto capire se avesse fatto bene ad accettare il cambio.

Mai scelta fu più azzeccata in quanto il vecchio pacco di Graziano conteneva si un rosso, ma quello da soli 5.000 euro. Insomma, un vero sollievo per i due fidanzati che davanti a loro avevano ancora la possibilità di vincere 30.000 euro.

Conclusione amara?

Verso la fine della partita però, ecco arrivare l’attesissima mossa del Dottore, che ha messo in discussione tutte le certezze di Graziano e Annabella: un’ultima offerta da 15.000 euro. Un vero colpo basso.

Annabella si è subito mostrata convinta del fatto che il montepremi più alto si trovasse nel pacco numero 12, l’unico rimasto oltre al loro. Graziano invece, inizialmente sembrava intenzionato a rifiutare e rischiare il tutto per tutto, salvo poi tornare sui suoi passi e accettare l’offerta del Dottore, spaventato dalla possibilità di tornare a casa con soli 100 euro in tasca. Tutto ciò nonostante Lupo e Thanat si dicessero convinti che nel pacco del concorrente ci fossero proprio i 30.000 euro.

Peccato che però l’offerta si sia rivelata una delle famose trappole del Dottore: infatti Graziano nel pacco numero 14 aveva effettivamente il montepremi più alto. Insomma, avrebbe potuto andare nettamente meglio per il concorrente della Basilicata ma anche peggio, motivo per il quale la conclusione di questa puntata di Affari Tuoi non è stata del tutto amara.