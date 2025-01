Affari Tuoi, Giulia perde 200mila euro: spietata trappola del Dottore

Partita emozionante e combattuta fino all’ultimo respiro quella giocata oggi, mercoledì 8 gennaio, ad Affari Tuoi da Giulia, pacchista della Lombardia. La concorrente ha scelto di affrontare quest’avventura accompagnata dal compagno Stefano, papà del loro figlio Vittorio di un anno e mezzo. Questa volta, al posto dei 5 euro, nel tabellone di Giulia è comparso un “risotto“, presentato in studio da Thanat. Giulia ha iniziato la partita con il piede giusto, eliminando diversi pacchi blu, ma ha anche perso due pacchi rossi di grande valore, da 30 mila e 75 mila euro.

Nonostante ciò, il Dottore ha fatto un’offerta di 40 mila euro, che Giulia ha deciso di rifiutare, fiduciosa nel tabellone ancora promettente. Nel giro successivo, la partita di Giulia è andata sempre meglio, pescando altri tre pacchi blu. A quel punto, il Dottore ha optato per proporle un cambio, ancora una volta rifiutato dalla pacchista. “Sono l’eterna indecisa, ma quando mi decido, parto. Dalla sera alla mattina decisi di partire per l’Australia. Dissi ai miei genitori: ‘Ciao, me ne vado in Australia’. Ci metto un po’, ma poi le mie decisioni sono sempre drastiche”, ha raccontato a Stefano De Martino, decisa a continuare come un treno la sua partita e rifiutando anche i 50mila offerti poco dopo.

A quel punto, la fortuna ha iniziato a vacillare, perdendo due tra i pacchi più cospicui rimasti in gioco, ovvero quelli da 300mila e 50mila euro. Di conseguenza, il temuto Dottore le ha fatto l’offerta più bassa della serata, da 36mila euro. Ma, Giulia ha rischiato ancora una volta e la sorte è riandata dalla sua parte, eliminando un pacco da 100 euro. Il Dottore è quindi arrivato a proporle ben 60mila euro, ma Giulia ha ribadito: “60mila euro sono tanti, faccio una pazzia? In Australia fu un bellissimo viaggio, il viaggio più bello della mia vita è il mio bambino. Spero di non pentirmi, rifiuto e vado avanti”.

Da lì, sono andati via i 100mila euro e i 5mila euro. Alla fine, dunque, Giulia si è trovata davanti ad un bivio difficilissimo: zero euro da una parte e 200mila dall’altra. Il Dottore ha quindi fatto la sua ultima offerta, proponendo di nuovo 60mila euro. “Siamo alla fine, posso dire che il 18 è il giorno in cui è morto mio suocero, invece il 6 è il numero di nostro figlio Vittorio. Così è difficile. Sarebbe da folli rifiutarli, da incoscienti. Chi troppo vuole, nulla stringe”, ha detto, accettando i 60mila euro. Peccato che il suo pacco contenesse proprio i 200mila euro: una trappola spietata quella del Dottore ad Affari Tuoi, in cui Giulia è cascata completamente.