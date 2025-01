Affari Tuoi al centro della polemica social: carne in premio

Dopo la puntata in diretta di Affari Tuoi con lo speciale Lotteria Italia andato in onda ieri (che il pubblico non ha apprezzato particolarmente), oggi si torna alla regolare programmazione, ma sui social scoppia la polemica.

Questa sera ha giocato la regione Toscana, con la giovane geologa di Campi Bisenzio. I telespettatori già a inizio puntata hanno sentito la mancanza della signora Antonietta che ha giocato nella puntata speciale. La concorrente della Basilicata era ormai entrata nel cuore del pubblico di Affari Tuoi per il suo siparietto con Stefano De Martino che posava sempre con lei per le foto di gruppo. Ma la prima puntata dopo le feste riserva delle sorprese che non sono piaciute: il cambio della grafica, il ruolo di Thanat e i premi in palio.

Carne in premio e Thanat versione cameriere: Affari Tuoi al centro della polemica

Si ritorna ai premi senza soldi, una tradizione di Affari Tuoi da anni e stasera in palio per i concorrenti c’erano delle specialità gastronomiche. In occasione della partita della Toscana stasera c’era come premio nientepopodimeno che una bistecca Fiorentina. Nello studio entra l’ormai amatissimo Thanat, un tempo semplice commentatore, ora sempre più protagonista, con un carrello di prelibatezze in divisa da cameriere. Ecco che parte la prima polemica: vero che Thanat è diventato un personaggio centrale nel game show, vista anche la sua recente ”love-story” con la concorrente Valentina, ma da casa non è piaciuto che per il ruolo di cameriere sia stato scelto proprio lui. Molti ci hanno rivisto una certa nota di razzismo.

Molti si sono lamentati anche del cambio di grafica dei montepremi, con le strisce rosse e blu che arrivano quasi a metà schermo. La polemica che ha infiammato di più i social invece è stata proprio rivolta ai montepremi. Al pubblico non è piaciuto vedere la Bistecca Fiorentina in premio. Su X spuntano tweet contro lo sfruttamento animale e c’è chi ha avvertito forte disagio nel vedere un pezzo di carne trattato come un gioco. Dopo le tremende critiche rivolte a Stefano De Martino per la puntata infinita di ieri sera, stasera di nuovo è arrivata una bordata di polemiche. Le prime per l’edizione del nuovo conduttore, chissà se questo basterà a far scemare il successo riscosso finora.