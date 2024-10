Affari Tuoi, Gert vincitore morale: De Martino emozionato, web in tilt

Oggi, lunedì 21 ottobre, è andata in onda una puntata molto speciale di Affari Tuoi. Questa volta, a giocare è stato uno dei concorrenti più amati dal pubblico: Gert, dal Trentino Alto Adige. Nelle ultime settimane, Gert ha conquistato l’affetto degli spettatori con i suoi auguri in tedesco e la simpatica complicità nata con Stefano De Martino, a cui ha persino regalato un grembiule con un costume tipico della sua Bolzano. Difatti, lo stesso De Martino ha ammesso di essere dispiaciuto nel vedere il trentino lasciare in programma. Il pacchista ha deciso di giocare insieme al figlio Philip, studente di moda.

La partita di Gert non è iniziata nel migliore dei modi, dato che, nei primi tiri, ha pescato alcuni dei pacchi più importanti: 100mila, 75mila e 50mila euro. Nonostante ciò, il concorrente ha reagito a queste ‘sconfitte’ ridendo e con una grande positività, facendo sempre affidamento sulle grandi cifre ancora presenti nel tabellone. Questo suo spirito, in netto contrasto con la reazione di molti altri concorrenti, ha stupito De Martino e divertito il pubblico a casa. Arrivata la prima offerta da 33mila euro, Gert ha deciso di rifiutarla, nonostante avrebbe potuto aiutare anche il figlio, preferendo continuare la sfida.

Da quel momento, la partita di Gert è stata piena di alti e bassi, alternando pacchi blu e pacchi rossi, tra cui quello più prezioso da 300mila euro. Nonostante ciò, il pacchista ha rifiutato tutte le offerte del Dottore e ha voluto fare, invece, un discorso toccante per ringraziare tutti per l’esperienza vissuta. “Volevo ringraziare tutta la produzione, mi sono divertito un mondo e non lo dimenticherò mai. Vi aspetto tutti a Bolzano che facciamo una bella mangiata e poi tutti sul treno, è invitato anche il Dottore”, ha detto facendo riferimento al trenino da giostra che possiede a Bolzano. “Verremo sicuramente”, ha risposto De Martino con affetto.

Arrivati a un bivio cruciale, De Martino ha deciso d’indossare di nuovo il grembiule ricevuto in regalo da Gert. “Tu che sei un esperto di moda Philip, questa potrebbe essere una nuova moda”, ha detto scherzosamente. Questo gesto ha portato fortuna a padre e figlio, pescando un pacco blu. Alla fine, rimasti con un solo pacco rosso da 200mila euro e tre pacchi blu, Gert e Philip hanno scelto di rifiutare anche il cambio, rischiando fino alla fine. In realtà, il pacchista del Trentino Alto Adige aveva inizialmente pensato di cambiare pacco e prendere il numero 8, il preferito di suo figlio. Purtroppo, è stata una scelta sbagliata, poiché nel pacco numero 8 c’erano i 200mila euro, mentre nel suo c’erano soltanto 100 euro.

A questo punto, Gert si è affidato alla regione fortunata, ma anche questa volta le sue scelte non si sono rivelate vincenti e, di conseguenza, è tornato a casa senza alcun premio. Tuttavia, è stato senza dubbio il vincitore morale della puntata, riuscendo a conquistare il cuore dei telespettatori. Sui social, gli utenti si sono scatenati con i commenti per il pacchista, soffrendo con lui per questa perdita. Lo stesso Stefano De Martino si è lasciato trasportare dall’emozione, salutandolo con un tenero abbraccio e promettendo di fargli visita presto a Bolzano.