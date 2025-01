Affari Tuoi, Erasmo rubacuori: vittoria clamorosa, De Martino esulta

Questa sera, mercoledì 22 gennaio, ad Affari Tuoi ha giocato Erasmo, il pacchista della Basilicata. Erasmo, che nella vita è un insegnante di sostengo, ha deciso di giocare insieme alla cugina Marilena. I due sono cresciuti in campagna con i nonni agricoltori e lavorano insieme nel Bed and Breakfast di famiglia. La partita del giovane insegnante non è partita nel migliore dei modi, tanto che nel primo giro ha eliminato i 50mila euro. Nonostante questo, il Dottore gli ha offerto ben 40mila euro. Determinato a proseguire, però, Erasmo ha deciso di rifiutare l’offerta.

Da lì, ha pescato alcuni pacchi blu, ma anche uno rosso da ben 200mila euro. Dopo aver rifiutato una proposta di cambio e altri 35mila euro, la partita di Erasmo ha preso una svolta sempre più positiva, eliminando quasi tutti pacchi blu, compreso quello da zero euro. A quel punto, l’offerta si è alzata a ben 50mila euro, ma, sotto consiglio della cugina, è andato comunque avanti.

“Dato l’inizio della partita faccio fatica a dare ragione a Marilena”, ha scherzato il pacchista prima di dire di no al Dottore, riferendosi al fatto che i pacchi rossi eliminati erano proprio quelli suggeriti da lei. Inoltre, ha deciso di ignorare i consigli di Lupo e Thanat, ironizzando sul fatto che raramente azzecchino le loro previsioni.

Erasmo ha poi pescato un pacco da 200 euro, spingendo il Dottore ad offrirgli di nuovo 50mila euro. “Un po’ di rischio ci vuole, quel pizzico di follia ce lo facciamo venire ben volentieri arrivati a questo punto”, ha spiegato il pacchista della Basilicata. Successivamente, ha ha perso il premio più alto, ovvero quello da 300mila euro, motivo per il quale l’offerta si è abbassata a 45mila euro. “Conosco il valore dei soldi, la mia famiglia ha fatto enormi sacrifici. Però in cuor mio, come persona, sono spesso folle e quello che mi sento è che devo arrivare fino alla fine, quindi rifiuto l’offerta”, ha replicato Erasmo, con tanto di tifo da parte del pubblico.

La scelta dell’insegnante si è rivelata più che azzeccata, dato che, subito dopo, ha eliminato i 500 euro, restando con i famosi ‘soldi sicuri‘: 75mila euro da un lato e 100mila dall’altro. Come ultimo tentativo, il Dottore ha provato a offrirgli il cambio, ma Erasmo ha rifiutato ancora una volta, spiegando il significato speciale che il numero 9 ha nella sua vita: “9 è la data di nascita di mio cugino che non c’è più. È un evento che mi ha cambiato la vita. A prescindere di cosa proporrà il dottore, è stato un evento importante a cui tengo particolarmente, questo pacco resta qua. Rifiuto il cambio e vado avanti”.

Alla fine, nel pacco numero 9 di Erasmo c’erano proprio i 100mila euro. L’insegnante e la cugina Marilena sono scoppiati di gioia, esultando a gran voce e facendo persino volare il pacco in aria. Anche Stefano De Martino si è unito ai festeggiamenti, felicissimo per la vittoria di Erasmo.