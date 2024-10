Affari Tuoi, ennesima vincita: Alessia piange ed elogia De Martino

Questa sera, martedì 22 ottobre, la protagonista della puntata di Affari Tuoi è stata Alessia, pacchista della Sicilia. Dopo ben 20 puntate, la giovane, che sta studiando per diventare insegnante di sostegno, ha deciso di giocare al fianco del fidanzato Francesco, a cui è legata da tre anni. La partita è iniziata bene per Alessia, che ha eliminato diversi pacchi blu, anche se ha perso subito la cifra più alta da 300mila euro. Proprio per questo, ha deciso di rifiutare la prima offerta del Dottore, pari a 33mila euro.

Successivamente, la pacchista siciliana e il fidanzato Francesco hanno iniziato ad alternarsi nei tiri, mentre Stefano De Martino scherzava spesso sul fatto che, alla fine, fosse sempre Alessia a prendere la decisione finale. “Io ho solitamente ragione”, ha detto ironicamente Alessia. Tuttavia, quando hanno infranto per la prima volta “la regola dell’alternanza“, hanno trovato il pacco da 50mila euro. Dopo questa batosta, Alessia ha voluto accettare il cambio, scambiando il suo pacco numero 3 con il numero 9. Da lì, i due hanno ripreso con “l’alternanza”, e la partita è andata avanti nel migliore dei modi.

Anche quando hanno scelto il pacco della new entry del Trentino Alto Adige, solitamente considerato rischioso, hanno pescato solo 75 euro. In realtà, Francesco inizialmente era titubante su quel pacco, lasciando la decisione ad Alessia, con De Martino che ha scherzato ancora una volta: “Francesco è un uomo che conosce i suoi limiti”. Verso la fine della puntata, la coppia è riuscita ad eliminare tutti i pacchi blu, continuando la partita con i “soldi sicuri”, ovvero con soli pacchi rossi che andavano dai 5mila euro fino a 75mila e 200mila euro. Arrivati a quel punto, il Dottore ha fatto loro un’importante offerta da 37mila euro, che Alessia e Francesco hanno deciso di non accettare, sperando di realizzare il loro sogno di acquistare una casa.

Durante gli ultimi tiri, Alessia ha perso l’ambito pacco da 200mila euro, rimanendo con due opzioni: 5mila e 75mila euro. A pochi minuti dalla fine della puntata, il Dottore ha fatto un’ultima offerta da 30mila euro, che la siciliana e il fidanzato Francesco hanno rifiutato tra le lacrime. Emozionata, Alessia è scoppiata a piangere e ha voluto ringraziare la redazione, gli altri pacchisti e lo stesso Stefano De Martino: “Ringrazio tutta la redazione che sono tutti fantastici. Ringrazio te Stefano che sei una persona veramente umile, metti le persone a tu agio e sei veramente fantastico. Tutti i miei amici pacchisti, la mia famiglia e la piccola di casa, Mia”.

Difatti, la giovane ha deciso di rifiutare anche perché il 9 è il numero della nipote Mia, nata lo scorso settembre. “Ci credo in questo pacco”, ha detto Francesco commosso. La scelta si è rivelata vincente, dato che alla fine il loro pacco conteneva i 75mila euro. Alessia e Francesco hanno festeggiato abbracciandosi e piangendo, prima di stringere anche Stefano De Martino, visibilmente emozionato.