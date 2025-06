Affari tuoi: è morta Harley Zuriatti, l’ex concorrente aveva 29 anni

Si chiamava Harley Zuriatti e aveva 29 anni l’ex concorrente di Affari tuoi, che è deceduta in queste ore per un tumore. La giovane donna aveva partecipato alla trasmissione di Raiuno, condotta in quel periodo da Amadeus, ad aprile del 2024 per il Friuli Venezia Giulia. In quell’occasione aveva anche parlato della sua malattia. La giovane aveva un tumore all’utero.

Con un post sui social il marito, Andrea Fiorillo, ne ha dato l’annuncio. «Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti. Vi avviserò appena ho aggiornamenti per l’ultimo saluto come merita», ha scritto il marito. La coppia aveva partecipato al programma Rai e aveva vinto 20mila euro, quando ancora non era sposata. Il matrimonio infatti è stato celebrato a maggio del 2024, a distanza di un mese dalla partecipazione in tv.

Harley Zuriatti: nel 2024 ad Affari tuoi aveva parlato della sua malattia

Nel corso del programma di Raiuno, la 29enne raccontò di chiamarsi Harley proprio perché suo padre è appassionato di moto, appunto le Harley Davidson. Da qui la scelta del suo nome. Capelli e occhi castani e un sorriso che ha portato con fierezza sino all’ultimo momento, Harley aveva parlato del tumore all’utero che stava combattendo in quel periodo e lo aveva fatto in tv, approfittando della sua partecipazione ad Affari tuoi. Aveva scelto di parlarne per se stessa ma anche perché il suo messaggio potesse raggiungere chi, come lei, ne aveva bisogno.

La donna aveva voluto raccontare della sua malattia in tv perché lo reputava terapeutico per se stessa e così lo ha raccontato col sorriso e pubblicamente. Ma tante sono state anche le lacrime versate dietro le quinte di Affari tuoi insieme ai suoi compagni concorrenti, così come la 29enne ha svelato dopo la sua partecipazione alla trasmissione in un’intervista con Fanpage. Al portale ha confidato che, mentre condivideva con i compagni d’avventura il suo doloroso percorso, in molti si sono profondamente commossi.

Durante l’intervista la ragazza aveva spiegato che, pur facendo la chemioterapia, si poteva convivere con la malattia e magari anche concedersi un aperitivo. Dopo aver dato il triste annuncio, suo marito Andrea, ha voluto condividere sul suo profilo social alcuni dei momenti più belli che lo ritraggono nel giorno delle nozze insieme alla splendida moglie. E ancora sui social, in memoria di Harley, Andrea ha diffuso una storia dove parla di un’iniziativa benefica in memoria della moglie.