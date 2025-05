Rai, colpo di scena e mossa anti-Amadeus: c’entra Affari tuoi

Stefano De Martino è sempre più inarrestabile. La Rai ha difatti deciso di prolungare la messa in onda di Affari Tuoi anche per l’estate. La notizia è stata diffusa da Davide Maggio, il quale ha scritto sul suo portale che la programmazione potrebbe protrarsi sino a metà luglio. La decisione dell’emittente potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla concorrenza, in particolar modo ad Amadeus sul Nove.

Affari Tuoi prolungato fino a luglio?

Affari Tuoi è uno dei programmi più amati al momento. La conduzione di Stefano De Martino ha convinto il pubblico ed il game show ha ottenuto sempre ottimi ascolti. E’ per tale motivo che la Rai avrebbe deciso di puntare sul suo cavallo vincente e prolungare la sua messa in onda fino all’estate. A dare la notizia è stato Davide Maggio sul suo portale. Stando a quanto scritto, il famoso gioco dei pacchi potrebbe andare avanti addirittura fino a metà luglio. Dopo una breve pausa dovrebbe poi riprendere nuovamente a settembre.

Se ciò fosse vero la Rai potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al suo ex conduttore Amadeus, adesso passato a Discovery. A giugno inizierà difatti su Nove un nuovo game show proprio nell’access prime time, ovvero The Cage – Prendi Tutto E Scappa. La scelta dell’inizio estivo del nuovo programma era stato probabilmente dovuto proprio alla minore concorrenza durante quei mesi. Il prolungamento di Affari Tuoi, tuttavia, potrebbe cambiare le carte in tavola. Al momento, comunque, ancora non c’è stata una comunicazione ufficiale. La Rai, stando a quanto condiviso da Maggio, starebbe solo valutando l’idea.

Amadeus con Like A Star su Nove

Intanto questa sera andrà in onda in prima serata su Nove la seconda puntata di Like A Star, nuovo programma condotto da Amadeus iniziato la scorsa settimana. Lo show si basa su una gara di imitazioni tra i fan di diversi artisti famosi e, ogni sera, verrà scelto un vincitore. A giudicare le esibizioni ci sono tre giudici esperti del settore: Elio di Elio E Le Storie Tese, Rosa Chemical e Serena Brancale. A trionfare nella prima puntata è stato Adolfo con la sua imitazione di Mina.