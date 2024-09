Affari Tuoi, dettaglio fa parlare il web: “Non riesco a pensare che…”

Questa sera è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Affari Tuoi. Il conduttore della nuova edizione è Stefano De Martino, che ha preso il posto di Amadeus. A giocare oggi è stata la Calabria, precisamente Eleonora. E’ stato proprio un dettaglio sulla vita della concorrente a scatenare numerosi commenti sul web da parte dei telespettatori. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e perché in molti sono rimasti stupiti.

La nuova edizione di Affari Tuoi è arrivata già alla quarta puntata. Quest’anno ci sono state grandi novità a partire dalla conduzione, non più affidata ad Amadeus ma a Stefano De Martino. C’è stato anche un ritorno alle origini, precisamente quello al telefono con la cornetta ed agli storici pacchi di cartone. Per la seconda sera di fila è stato pescato il pacco numero 3. A giocare oggi è stata la regione della Calabria, rappresentata da Eleonora. Quest’ultima è stata affiancata nella gara da suo fratello Antonio, detto Tony. Antonio, però, non è il suo unico fratello.

La concorrente ha difatti rivelato di avere ben 9 fratelli! E’ stato proprio questo dettaglio sulla sua vita a scatenare numerosi commenti sul web, perlopiù ironici. Molti spettatori, difatti, sono rimasti stupiti dal numero così elevato e qualcuno si è anche domandato come avrebbe fatto Eleonora a dividere la vincita tra tutti!

Di seguito riportiamo i commenti più significati comparsi su X (ex Twitter):

Ben 7 dei fratelli della concorrente l’hanno raggiunta in studio per supportarla. Il conduttore Stefano De Martino li ha anche chiamati a turno a scegliere i pacchi al posto di Eleonora ed alcuni di loro si sono rivelati anche molto fortunati nelle scelte! L’alternarsi dei diversi fratelli e sorelle ha scatenato anche dei siparietti divertenti, dettati anche dal lavoro di alcuni di loro. Ben tre, infatti, sono dei marescialli! La cosa è stata sottolineata anche sul web con alcuni commenti ironici.

Accettati 28.000 euro

Dopo un inizio abbastanza negativo la partita si è leggermente raddrizzata grazie anche all’aiuto dei fratelli. Alla fine, però, sono rimasti 20 euro e 75.000 euro. Il dottore le ha offerto 28.000 euro e, anche consigliata dai familiari, Eleonora ha deciso di accettare. Prima aveva rinunciato offerte più elevate e nel suo pacco avrebbe trovato i 75.000 euro!