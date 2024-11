Affari Tuoi, De Martino senza freni: finale amaro per i fratelli sardi

Coppia di fratelli ad Affari Tuoi. Questa sera, domenica 24 novembre, è arrivato il turno del pacchista della Sardegna, Luca, meglio conosciuto come “il bar più caro della Sardegna” per i numerosi pacchi rossi avuti nel corso della sua partecipazione al programma. Luca ha deciso di giocare insieme al fratello, beccando inizialmente numerosi pacchi blu. Al che, il Dottore gli ha offerto un cambio, rifiutato dal pacchista, vista la fortuna avuta nel primo giro della partita.

Poco dopo, però, Luca ha perso i 200mila e i 300mila euro, cambiando completamente il corso della partita. Ad ogni modo, il Dottore gli ha offerto due cifre molto alte, 40mila e 50mila euro, ma il pacchista sardo ha deciso di rischiare fino alla fine. Dopo questi rifiuti, tuttavia, ha beccato anche i 75mila euro, il pacco di più alto valore rimastogli. Nel frattempo, De Martino è stato particolarmente senza freni durante questa puntata, rendendosi protagonista di diversi siparietti divertenti.

Ad un certo punto, De Martino ha avvicinato la cornetta del telefono al microfono, così da far sentire a tutti il Dottore mentre si dilettava a cantare. Una scena epica che ha fatto immediatamente il giro del web. Inoltre, quando Luca ha pescato il pacco da 5 euro con il biglietto della Lotteria, il conduttore partenopeo ha chiamato dal pubblico il bersagliere col cappello, facendo la sua solita corsetta insieme a lui. Come ormai ogni sera, l’ex ballerino ha trasformato di nuovo Affari Tuoi in un vero e proprio show, divertendo il pubblico in studio e a casa.

la corsa con il bersagliere col cappello che consegna il biglietto della lotteria al molise 😭 programma surreale#affarituoi pic.twitter.com/PYzJkFfBXr — Francesca🌪️ (@__cielodiperle) November 24, 2024

Alla fine, Luca e suo fratello si sono trovati ad affrontare un finale realmente teso, con un pacco blu da 100 euro da parte, e i 15mila e i 50mila euro dall’altra. Purtroppo, puntando sul pacco 11 della Lombardia, hanno visto sfumare i 50mila euro. Nonostante la delusione, hanno rifiutato di andare alla Regione Fortunata, continuando a giocare e accettando l’ultimo cambio proposto dal Dottore. Luca ha scambiato il suo pacco 3 con il numero 8, scherzando: “Il 3 è un 8 che non ce l’ha fatta”. Purtroppo, però, la scelta si è rivelata sbagliata: nel pacco finale c’erano solo 100 euro. Un epilogo amaro per i fratelli sardi, soprattutto dopo un inizio di partita più che promettente.