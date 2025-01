Affari Tuoi, De Martino promuove STEP: polemica, “e Rai 1?”

Doppio impegno questa sera, martedì 28 gennaio, per Stefano De Martino. Alle 20:40 su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, che ha visto come protagonista Erica, la pacchista dell’Abruzzo. Subito dopo, però, il conduttore partenopeo è passato su Rai 2 per il debutto della nuova edizione di Stasera tutto è possibile. Nonostante il cambio di rete, Stefano ha trovato il modo di promuovere lo show comico durante un momento clou del gioco di Erica, scatenando non poche polemiche.

Nel bel mezzo della partita, il Dottore ha chiamato De Martino, per offrire ad Erica il cambio. Al che, Stefano ha esclamato: “Stasera tutto è possibile”, facendo riferimento alla sua trasmissione. “Adesso finisco la partita e poi vado di là. Lo dico anche agli amici a casa. Questa sera, a partita terminata, su Rai 2 c’è STEP. Io con i soliti scalmanati”, ha poi aggiunto tra gli applausi del pubblico in studio.

Alla fine della puntata, come sempre, ha ricordato l’appuntamento con la prima serata di Rai 1, occupata oggi dalla serie Blackout 2 con Alessandro Preziosi. Subito dopo, però, ha colto l’occasione per ribadire che lui sarebbe passato su Rai 2 per divertirsi con Stasera tutto è possibile, invitando il pubblico a seguirlo anche lì.

Da questo gesto è nata una polemica sul web. Il motivo? Molti utenti hanno accusato la Rai di dare troppa libertà al conduttore, sostenendo che non sia corretto promuovere su Rai 1 un programma di un altro canale, anche se appartenente alla stessa rete. D’altro canto, c’è chi ha preso le difese di Stefano, sottolineando che si tratta comunque di un programma trasmesso sulla Rai e che, in ogni caso, i ‘piani alti’ erano sicuramente al corrente di tutto. Secondo molti, inoltre, i detrattori dell’ex ballerino sono solo alla costante ricerca di pretesti per criticarlo.

Affari Tuoi, Erica batte il Dottore: partita “psicologica”

Com’è andata, invece, la partita di Erica? Dopo un inizio pieno di alti e bassi, la puntata ha preso una svolta positiva dopo che la studentessa di criminologia, accompagnata dal padre, ha accettato il cambio. Da lì, ha scoperto che nel suo pacco iniziale c’erano solo 100 euro, iniziando a pescare sempre più pacchi blu. Alla fine, l’abruzzese è arrivata con 300mila euro, 20mila euro e 10mila euro tra i pacchi rossi. Proprio verso la fine, però, ha perso i 300mila euro, vedendo svanire la possibilità di tornare a casa con il premio più alto del tabellone.

La partita, però, ha avuto comunque un lieto fine. Erica è arrivata al momento decisivo con 500 euro da un lato e 20mila dall’altro e, dopo aver rifiutato il cambio offerto dal Dottore, è riuscita a tornare a casa con ben 20mila euro.